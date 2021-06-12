محافظ الشرقية يوجه بسرعة إصلاح هبوط أرضي بطريق «أبو الأخضر»

وجه محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، نبيل فاروق، بسرعة العمل على إصلاح الهبوط الأرضي، الذي وقع في جزء من طريق «أبو الأخضر»، بدائرة مركز الزقازيق، اليوم السبت، بما لا يؤثر على الحركة المرورية.

وفور إخطاره بحدوث هبوط أرضي على طريق «أبو الأخضر»، أمام «عزبة البحر»، بنطاق مركز الزقازيق، تابع محافظ الشرقية الحادث مع رئيس مركز ومدينة الزقازيق، للعمل على إصلاح الهبوط الأرضي، حرصاً على سلامة المواطنين، وتجنب تعطل الحركة المرورية على الطريق.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة حل مشاكل المواطنين، لتخفيف العبء عن كاهلهم، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية، مؤكداً على تضافر الجهود للعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات، وتلبية احتياجاتهم في المرافق والخدمات التي تمس حياتهم اليومية.

ومن جانبه، قام المحاسب نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومرور الشرقية، ومركز الشرطة، ومديرية الطرق بالشرقية، وري غرب الزقازيق، ونائب رئيس المركز، ورئيس الوحدة المحلية بالعصلوجي، بمتابعة إصلاح الهبوط الأرضي بطريق «أبو الأخضر - الزقازيق»، أمام «عزبة البحر»، الناتج عن كسر في ماسورة ري على عمق 8 أمتار، مقامة بالمخالفة، أدت إلى حدوث تسريب المياه وانهيار التربة أسفل الأسفلت، وتم التعامل مع ذلك الهبوط، بما لا يؤثر على حركة السير.

وأكد رئيس المركز أنه يجري حالياً الانتهاء من إصلاح التسريب، وإصلاح الطريق، بالتنسيق مع مديرية الطرق، لعمل طبقة أسفلتية في مكان الهبوط، وإعادة الشيء إلى أصله، وعودة حركة السير بالمنطقة بشكل طبيعي في أسرع وقت.