«صحة النواب»: نستهدف تطعيم 60% من المصريين ضد كورونا بنهاية 2021

قالت الدكتور هالة قنديل عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، إن لدينا خطة تستهدف تطعيم 60% من المصريين بنهاية هذا العام بلقاحات فيروس كورونا المستجد، على أمل أن التطعيم يقلل من حدة الجائحة وننتهي من هذا الكابوس، لافتة إلى أن هناك مصل «جونسون» تنتظر مصر وصوله هذه الأيام بكميات تكفي المصريين للتخلص من هذا الفيروس.

وتابعت «قنديل» أن الدولة حريصة تماما على توفر اللقاحات بكميات كبيرة، إلا أن سلوكيات الناس ومخاوفهم من التطعيمات والتي تأتي من قلة الوعي لديهم، هي ما تقلل من جهود الدولة في التخلص من هذا الوباء رغم توفيرها للقاحات، إلا أن مساحة الوعي بأخذ المصل ستحد كثيرا من شراسة الفيروس.

الارتفاع فى درجات الحرارة دليل على فاعلية اللقاح

وأوضحت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن رفض الناس في أحيان كثيرة لأخذ اللقاحات الخاصة بالفيروس يرجع إلى انتشار الشائعات لدى بعض الناس بتسببه في ارتفاع درجات الحرارة بعد الجرعة أو ظهور أعراض مشابهة لذلك من خمول في الجسد وغيره، والذي لا يعلمه هؤلاء أن الجرعة لن تظهر فاعليتها إلا بتأثيرها على الجسم بشكل مباشر، فعلى سبيل المثال حينما كنا نأخذ التطعيمات في مرحلة الطفولة، كانت لا تظهر فاعليتها إلا بارتفاع درجات الحرارة وإلا يصبح اللقاح فاسد.

وعي الناس بأخد اللقاح هو العلاج الفعال لمقاومة كورونا

وشدد"قنديل" على ان الحل الوحيد لمواجهة الفيروس هو اقبال الناس على التطعيمات، لافته الى ان الاقبال هذه الايام اكثر كثيرًا من ذي قبل، منوهه على ان الوعي المجتمي بأهمية الامصال هام جدًا ويجب على الاطباء ممارسة هذا الدور بجانب الدولة والتي تولى اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف.

وأضافت أن الدولة المصرية تقوم بجهود مثمرة في شتى القطاعات، فضلا عن قطاع الصحة والذي تسعى إلى تطويره وتوفير بيئة صحية آمنة لكل المواطنين، فكان ينبغي على الأطباء والنقابات الوقوف بجانبها في توعية المواطنين بأهمية اللقاحات في مواجهة الفيروس، مشيرة إلى أن الأمصال الحالية قادرة على الحد من الموجات والسلالات المتحورة من فيروس كورونا بشكل كبير.