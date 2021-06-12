مدير «قصر العيني الفرنساوي»: نستقبل حاليا أعداد قليلة من مصابي كورونا

كشف الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفيات قصر العيني الفرنساوي التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، أن خلال الفترة الحالية تشهد الأماكن المخصصة لعزل كورونا في قصر العيني الفرنساوي، نسب إقبال ضعيفة جدا من قبل المصابين بالمرض، لافتا إلى أنه يتم يوميا استقبال ودخول حالتين في المتوسط، ونسب الإشغالات في انخفاض لمختلف الأسرة.

الدكتور عمرو الحديدي: نستقبل يومياً بمعدل حالتي كورونا في المستشفيات

واكد مدير مستشفيات قصر العيني الفرنساوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا توجد أي نواقص أو احتياجات تعاني منها المستشفيات بشأن المستلزمات والأدوية المتعلقة بفيروس كورونا أو غيرها من الأمراض الآخرى، لافتا إلى أن هناك تنسيقا تاما مع الجهات المعنية كهيئة الشراء الموحد، لسد أي متطلبات أو احتياجات، منوها إلى أن قصر العيني الفرنساوي على أتم الاستعداد لمواجهة أي أزمات تتعلق بالمرض.

وناشد مدير مستشفى قصر العيني بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، مع الاهتمام بتناول الأغذية والأطعمة المحفزة لمناعة الجسم المختلفة، مع تجنب تناول أي أدوية دون استشارة الطبيب المختص، وكذلك إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة حال الشعور بأي أعراض لفيروس كورونا، وذلك للسيطرة على المرض وضمان التشخيص المبكر وتجنب حدوث أي أعراض خطيرة.

و في السياق ذاته، شددت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأستاذة بكلية الطب جامعة عين شمس، أنه يجب على الجميع عدم تناول أي أدوية لأي مرض أو شعور بأي أعراض دون الرجوع إلى الطبيب المختص لأخذ استشارته، لتجنب حدوث أي مضاعفات تؤثر على صحة الإنسان عامة، فضلا عن ضرورة الاهتمام بالتعقيم والتطهير الجيد للمنشآت لمواجهة المرض.