حظك اليوم الأحد 13-6-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يحب الحفاظ على علاقاته مع أصدقائه والمقرّبين منه والاهتمام بهم والمُحافظة على أسرارهم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات قد يضع في طريقك فرص ذهبية وعليك أن تلتقطها.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات ويساعدك ذلك على التأثير في الجنس الآخر وتشعر بالراحة والأمان بتواجدك اليوم مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.