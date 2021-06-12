بائع الطماطم الذي ألقى محصوله في المصرف: كان فاسدا

كشف فؤاد محمد فؤاد، بائع الطماطم، عن ملابسات مقطع الفيديو الذي ظهر خلاله وهو يلقي كميات من محصول الطماطم في مصرف بالشرقية.

وقال فؤاد خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مقطع الفيديو قديم يعود لعام 2017 وسبب إلقائه الطماطم في المصرف في هذا الوقت يرجع لتلف المحصول الذي أقدم على التخلص منه بهذه الطريقة، ولم يقدم على بيعه للأهالي لأنه كان فاسدًا».

واستنكر فؤاد الانتقادات التي تعرض لها واتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية، وأن ما فعله جاء بدافع تعطيش السوق واحتكار المحصول لبيعه بسعر مرتفع، مؤكدا عدم انتمائه لجماعة الإخوان فليس له علاقة بهذه الجماعة الإرهابية.

وعلق أحد المتابعين: «يا جماعة الفيديو ده قديم من تاريخ 2017 وبعدين الراجل ده كان شارى أرض الطماطم دي وخسر فيها 75 ألف جنيها وقعد على كده وبطل التجاره وقعد في الشارع بسبب الخسارة والإعلام إللى بينافق ده مش عنده ضمير سيبو الناس فى حالها هيبقى خسارة من كل ناحيه الله يكون فى عونك حرام كدا والله ربنا يعوض عليك فى الخسارة دى وياريت تدفعوله 75 ألف جنيها الخسارة علشان يستمر فى الحياه ويعيش ذى مانتو عايشين حسبى اللهه ونعم الوكيل».

وتابع آخر: «ربنا معك يا فؤاد، حسبي الله ونعم الوكيل عملولك فرح وانته حزين يعني أنته حتلاقيها من الخسارة، طماطم باظت يعمل فيها اه يأكلها، محدش راضي يشتريها».

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو ظهر خلاله البائع، وهو يلقي محصول الطماطم في مصرف ما عرضه لكثير من الانتقادات، وآشار مغردون إلى أن تخلصه من المحصول بهذه الطريقة غير صحيحة.

رابط الفيديو

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=862683191267288&id=100025768459633