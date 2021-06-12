عضو بـ«الشيوخ»: العرب لديهم أوراق كثيرة للضغط على إثيوبيا

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن عقد اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب بالدوحة، الثلاثاء، لبحث قضية السد الإثيوبي أمر طيب وتطور مهم وخطوة مرحب بها، حيث إن هذا الاجتماع رسالة لإثيوبيا بوجود تعاون عربي حقيقي مع مصر، موضحًا أن الدول العربية بيدها أوراق ضغط كثيرة في القضية.

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «الآن»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن هناك دول تستثمر في إثيوبيا، ودول تقدم قروضا لها ودول تقدم العديد من الدعم لإثيوبيا في مجال الاستثمارات، كما أن غالبية المصريين، إن لم يكن جميعهم، يشعرون بقلق عميق تجاه السد، ويرونه تهديدا وجوديا لحياتهم ومستقبلهم، وبالتالي وجب بذل كل الجهود من أجل تأمين مياه النيل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، أنه يمكن للدول العربية التأكيد أن هذه الاستثمارات سوف تتأثر حال استمرار التعنت الإثيوبي والمراوغة والإصرار على الإضرار بحصة مصر، موضحًا أن بعض الدول الخليجية حاولت تلعب دور الوسيط وتقرب وجهات النظر، ولكننا نطمح أن يكون التضامن العربي بصورة أكبر من ذلك.

وأردف أن مسألة سد إثيوبيا مسألة مصيرية لمصر والأمن القومي لمصر، وثبت يقينًا أن ما يؤثر في مصر يؤثر في الدول العربية، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك قرار عربي يمكن تطبيقه للضغط على إثيوبيا وليس مجرد بيان عن هذا الاجتماع، وإذا تجرت الأمور كما تريد إثيوبيا بدون اتفاق ملزم، فسوف تكون البداية لعمل سدود أخرى فى كل دول حوض النيل، والأخطر أن إثيوبيا تهدف للسيطرة على المنطقة وإخضاع مصر لإرادتها.