«أنت الهضبة الحقيقي»: تفاصيل مكالمة عمرو دياب لشريف دسوقي بعد بتر ساقه

أجرى الفنان الكبير عمرو دياب، اتصالا هاتفيا بالفنان شريف دسوقي، أثناء تواجده بالمستشفى للاطمئنان على صحته، والرفع من حالته المعنوية.

وعلمت «الوطن» أن دياب، أجرى الاتصال، من خلال الفنان والمنتج تامر عبد المنعم، الذي اتصل بشريف، وأخبره بتواجده مع عمرو دياب، وقام الأخير بالحديث معه ودعمه ورفع من روحه المعنوية، وقال له نصا «أنت الهضبة الحقيقي ولو محتاج أي حاجة قولي».

وأضاف عمرو دياب في المكالمة، «أنا بحب إسكندرية جدا وأنت إسكندراني ولازم نتقابل هناك».

وكان الفنان مصطفي درويش، نشر صورة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لأسرة عمل مسلسل «بـ100 وش»، الذي يشارك في بطولته شريف دسوقي، الشهير بـ«سبعبع»، وذلك أثناء زيارتهم له في المستشفى، وعلق عليها قائلا: «بإذن الله أول يوم تصوير بـ100 وش قريبا جدا، خلال أيام، وأول مشهد هيكون بسبعبع هتقوم وهتكسر الدنيا يا شريف».

وعلق إسلام إبراهيم قائلا: «شريف راجع إن شاء الله وهيدي الدنيا كلها درس في الرضا والإرادة.. ربنا جعله سبب عشان يبقى أيقونة طاقة إيجابية ويساعد ناس كتير بتشوفه وتحبه يبقى عندهم يقين بالله وبقدره وإن اللي جاي أحسن بإذن الله».

كانت الفنانة بدرية طلبة، أعلنت في 25 مايو الماضي، عبر حسابها بـ«فيس بوك» بتر قدم الفنان شريف دسوقي بعد خضوعه لعملية جراحية، قائلة: «عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور، وخصوصًا رجليه ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاك على خير».

وطمأنت «بدرية» جمهور «دسوقي» خلال منشور آخر، قائلة: «للناس اللي بتتصل وبتبعت رسايل علشان تطمن على الفنان شريف دسوقي.. كان فيه جرح في رجله الشمال وهو مريض سكر، حالته ساءت جدا وبعد الفحوصات والأشعة والتحاليل قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة وهو خرج من أوضة العمليات وحالته مستقرة الحمد لله ادعوا له ربنا يتم شفاه على خير».