التعرف على هوية شاب عثر عليه مذبوحا في شقته بالفيوم

تساؤلات كثيرة طرحها أهالي محافظة الفيوم، بعد العثور على جثة شاب مجهول الهوية، مذبوحًا داخل شقته السكنية، الأمر الذي أثار فزع ورعب أهالي المنطقة، خصوصًا أنّ القتيل انتقل إلى تلك الشقة منذ 4 أيام فقط.

وأكدت مصادر أمنية بمديرية أمن الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أنّه تم التعرف على هوية شاب، عُثر عليه مذبوحًا داخل شقة سكنية استأجرها حديثًا في منطقة منشأة البكاري بمدينة الفيوم، على بعد خطوات من موقف بني سويف، وتبين أنّه يدعى مصطفى عبدالناصر فرج الله «35 عامًا» تاجر ملابس.

باب مفتوح ودماء على الأرض يكشف ذبح شاب

وكان اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد مصطفى المصري مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد ورود بلاغًا من أهالي منطقة منشأة البكاري بمدينة الفيوم، بملاحظتهم وجود باب شقة مفتوحًاـ وآثار دماء على الأرض فدقوا الباب كثيرًا، ولكن دون رد ودخلوا إلى الشقة وفوجئوا بوجود جثة شاب مجهول الهوية مذبوحًا داخل شقة سكنية استأجرها، منذ أربعة أيام فقط، ويسكنها هو وابنه ويستخدمها لتجارة الملابس بالجملة.

نقل جثة الشاب المذبوح إلى مستشفى الفيوم العام

وجرى تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، كما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة، وعمل كردون أمني حول مسرح الجريمة، ومنع أي شخص من الاقتراب منه، لحين انتهاء المعمل الجنائي والنيابة من المعاينة ورفع البصمات والأدلة الجنائية.

تشكيل فريق بحث لكشف غموض ذبح شاب في شقته

وأمر اللواء صبري عزب مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث تحت إشرافه، برئاسة المقدم محمد سيد دعبس رئيس مباحث قسم ثان الفيوم، لعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات وسرعة كشف غموض الواقعة، وضبط القاتل.