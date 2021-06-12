«الأهلي المصري» يوقع بروتوكول تعاون لدعم حملة «إيكوإيجيبت» للسياحة البيئية

وقّع البنك الأهلى المصرى بروتوكول تعاون مع جهاز شئون البيئة لدعم حملة «إيكوإيجيبت» للسياحة البيئية، بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، وقيادات الوزارة والبنك المعنية وفرق العمل من الجانبين.

قام بتوقيع الاتفاقية، نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلى المصرى، وإيناس محمد أبوطالب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وذلك بالمركز البيئى الثقافى التعليمى (بيت القاهرة) بالفسطاط.

وأعربت ياسمين فؤاد عن سعادتها بدعم البنك الأهلى المصرى كشريك استراتيجى للحملة، وأهم البنوك الوطنية، والذى يُعتبر من أوائل البنوك التى قامت بالعمل مع الوزارة فى عدة مجالات كمشروعات الحد من التلوث من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى، حيث يقوم البنك بدعم المصانع، لتتوافق بيئياً من خلال قروض ميسّرة، وتُعد تلك الخطوة مهمة لدمج القطاع المصرفى فى المنظومة البيئية بكل محاورها.

وأضافت أن الحملة تهدف إلى دعم السياحة البيئية الفريدة فى مصر، والتشجيع على زيارة المحميات الطبيعية، والتعرّف على الثقافات المختلفة للسكان المحليين، بما يتضمّنه من تراث يميزهم ويجعلهم محوراً أساسياً لحماية البيئة والتنوع البيولوجى بالمحميات؛ من خلال تنفيذ خطة متكاملة تتضمن كل وسائل التواصل والتوعية لدعم السياحة البيئية المسئولة والمستدامة، والعمل على ضخ استثمارات جديدة بهذا القطاع الواعد، بما يدعم استدامة الموارد الطبيعية.

وأكدت أن الحملة تفتح آفاقاً جديدة للسياحة البيئية المستدامة فى مصر كإحدى نتائج استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات، التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية لتطوير البنية التحتية والخدمات المقدّمة للزوار بعدد 13 محمية، ودمج المجتمع المحلى بالمحميات فى أنشطتها، لتنميتها اقتصادياً واجتماعياً بتوفير فرص عمل مستدامة لهم، والترويج لمنتجاتهم الثقافية وحرفهم اليدوية المتميزة مع الحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية والبيئية للمحميات.

ومن جانبه، قال هشام عكاشة إن الاتفاقية تقدّم نموذجاً حقيقياً للتنمية المستدامة التى يضعها البنك ضمن أهم استراتيجياته، حيث إنها تضع فى الاعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للسياحة البيئية، بالترويج لها لإنعاش الاقتصاد الوطنى، خاصة فى ظل تداعيات جائحة كورونا؛ من خلال تعظيم الاستخدام المستدام للمحميات الطبيعية ورفع الوعى بأهميتها وأهمية المشاركة فى حمايتها، حيث إن الحفاظ على البيئة ومواردها هو هدف من أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وأعرب «عكاشة» عن فخره بمشاركة البنك الأهلى كشريك وطنى وراعٍ استراتيجى للحملة، الذى يعكس دائماً أهمية وقيمة الدور المجتمعى للبنك الأهلى المصرى فى مصر، لدعم سُبل الارتقاء والنمو على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية ودعم الاستثمار بالقطاع البيئى كأحد أهم المجالات الواعدة فى مصر.

البنك يُفعّل استراتيجية تعريف عملاء البنك وفق فئات متنوعة لتحقيق أعلى معدلات الجودة

من ناحية أخرى، أطلق البنك الأهلى المصرى استراتيجيته الجديدة لإعادة تعريف قاعدة عملاء التجزئة المصرفية إلى فئات متنوعة تتوافق مع محدّدات وضوابط تم وضعها بعد دراسة متأنية من جانب فرق العمل المتخصّصة بالبنك، لتتماشى مع المعايير المحلية والدولية فى خدمة العملاء.

وقال «عكاشة» إن تلك الاستراتيجية تواكب تطوير أساليب العمل المصرفى المتبعة محلياً ودولياً، مشيراًً إلى أن هذا التوجّه متعارف عليه ومطبّق بشكل موسّع لتضع نُصب أعينها خصوصية الخدمة فى السوق المصرفية، آخذاً فى الاعتبار تنامى أعداد عملاء البنك الأهلى المصرى بواقع أكثر من 11 ألف عميل يومياً، ليتجاوز عدد عملاء البنك حاجز الـ16 مليون عميل، وكذا رفع معدلات رضا العملاء الحاليين، لاستمرار ثقتهم فى البنك.

وأكد أن هذا التوجّه من شأنه تعزيز الرؤية التى يتبنّاها البنك نحو التطبيق الكامل لمبدأ «العميل محور اهتمام البنك»، التى تُعد من أهم محاور استراتيجية البنك، حيث تم توجيه جميع جهود البنك نحو تطبيقها بأفضل السُّبل التى تليق بعملاء البنك الأهلى على مختلف الشرائح، بداية من الكلاسيك والسيلفر والجولد والبلاتينيوم بأنواعها المستحدثة.

من جانبه، قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، إن هذا التطوير الذى يتبناه البنك يأتى بعد دراسات وافية لاحتياجات العملاء، والتى تتم بشكل دورى وبتنسيق كاملين لجميع خطوط الأعمال من خلال كوادر على أعلى درجات الكفاءة مزودة بالخبرة المحلية والدولية تم تدريبهم وفقاً لأحدث أساليب العمل المصرفى لتحقيق مستهدفات البنك.

وأشار إلى أن استراتيجية تحديث فئات العملاء يتم تطبيقها على عدة مراحل، بحيث تم البدء بفئة كبار العملاء بتقسيمها إلى 3 شرائح متمثلة فى البلاتينيوم، والبلاتينيوم بلس، والبلاتينيوم إيليت، لمزيد من التفاعلية فى الخدمة المقدّمة، كما تم وضع منظومة منتجات وخدمات مالية وغير مالية متكاملة لكل شريحة تتوافق مع تطلعات عملائها، مستخدمة فى ذلك جميع إمكانيات البنك البشرية والفنية والتكنولوجية.

وقال كريم سوس، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك، إنه تم بالفعل إطلاق باقة من المنتجات والخدمات المصرفية وغير المصرفية، وكذا برامج حصرية تم تصميمها خصيصاً لشرائح عملاء البلاتينيوم، بهدف توفير مزيد من الراحة والسهولة فى تعامل العملاء مع البنك، سواء من خلال حسابات مصرفية متنوعة أو بطاقات خصم مباشر أو ائتمان، وكذلك توفير مركز اتصالات خاص بخدمة جميع شرائح عملاء البلاتينيوم لإتاحة خدمة أسرع وأدق وأكثر فاعلية لعملاء البنك، مع تخصيص فرق عمل ومدير خدمة تم منحهم التدريب والمهارات اللازمة، وكذا إدارة خاصة بخدمة العملاء بفروع البنك.