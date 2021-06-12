فشل انتشال غريق شاطئ المعلمين بالإسكندرية لليوم الثاني.. والاستكمال غدا

لم تتمكن قوات الإنقاذ النهري ومتطوعو «غواصين الخير» بالإسكندرية، من العثور على جثمان غريق شاطئ المعلمين بمنطقة البيطاش، وذلك لليوم الثاني على التوالي، بعدما لقى شاب يدعى محمد رمضان عبدالقادر يبلغ من العمر 20 عاما، مصرعه غرقا في شاطئ المعلمين بالمنطقة الواقعة غرب الإسكندرية.

استئناف البحث عن غريق شاطئ المعلمين غدا

وقال إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، إن البحث عن جثمان الشاب سوف يستأنف غدا بعدما لم يتمكن الغواصون من انتشاله، مشيرًا إلى أنهم كثفوا البحث في المنطقة المحيطة بموقع الغرق، وتم وضع خطة أوسع البحث في الشواطئ المجاورة والأماكن المتوقع تعلق الجثمان فيها.

وأضاف المالحي، لـ«الوطن»، أن عملية البحث توقفت مع غروب شمس اليوم من قبل قوات الإنقاذ النهري و4 من المتطوعين منهم، ومن المقرر أن يستكمل الفريق غدا رحلة الغطس للعثور عليه.

«غواصين الخير» يأملون في طفو جثة غريق شاطئ المعلمين

وأوضح أنهم يأملون في أن يطفو جثمان الشاب على سطح البحر قبل شروق شمس الغد، مشيرا إلى أنه في حال بقاء الوضع على ما هو عليه فإنه سيتم التجول بلانش بحري داخل الشواطئ لتبين طفو الجثمان داخل عرض البحر من عدمه.

وبدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بوجود حالة غرق في شاطئ هدير بمنطقة البيطاش بالعجمي، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم ومسؤولو شواطئ العجمي لمكان الحادث، وسيارة الإسعاف.