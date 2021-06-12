تكريم 21 أما مثالية بجامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا احتفالية بمناسبة تكريم الأمهات المثاليات تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وسط إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر إدارة الجامعة.

شارك في الاحتفالية الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

تمّ تكريم 21 من الأمهات المثاليات على مستوى ‏الخدمات المعاونة وهن: حنان عبدالباقي إبراهيم، ‏نجاة صلاح الدين محمد، منال سيد محمد، سناء عبدالحليم أحمد، وأم طالب وطالبة من ذوى الهمم، وتوحيدة مختار عوض، هيام عبد الملك عبدالرحمن، أسماء متولي أبو غالي، وايمان شوقي عبدالجواد، وأم ‏طالب وطالبة من المتميزين في النشاط: شادية أحمد رجب، عزة محمد أحمد، سماء محمد حسن، والدكتورة حنان محمد عمارة السعدني.

كما شمل التكريم الإداريات وهن: آيات عبدالسيد الكومي، نادية ‏عبد العزيز بيومي، ماجدة حامد السيد، نجوي محمد إبراهيم هيكل، والسيدة حسن محمد الخضيري، وتكريم أعضاء هيئة التدريس ‏الدكتورة علية محمد الرفاعي، الدكتورة هويدا محمود الإتربي، الدكتورة هبة بهي الدين ربيع، والدكتورة أمينة محمد النبوي الحصري.

‏ضمت لجنة التحكيم الدكتور أحمد ذكي منصور الأستاذ بكلية التربية، والدكتورة ميرفت حسن شلبي أستاذ الصحة العقلية والنفسية بكلية التمريض، ‏ومحمد القصير مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب.