سعيد: الصين منافس قوي لأمريكا اقتصاديا لكنها لم تلعب الدور نفسه سياسيا

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسي، عضو مجلس الشيوخ، أن المنافسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة الامريكية والصين أصبحت كبيرة جدا، موضحا أن الصين نجحت خلال الفترة الأخيرة في أن تصبح قوة اقتصادية لا يستهان بها، كاشفا في الوقت ذاته أنها على المستوى السياسي الدولي لم تلعب الدور الذي يماثل قوتها الاقتصادية حتى الآن، مؤكدا أن هذه الدولة ليس لها تواجد مكثف خارج الملفات الإقليمية الخاصة بمنطقتها، لكن هذا لا يمنع أنها منافس حقيقي على المستوى الاقتصادي.

وقال «سعيد»، خلال لقائه، السبت، عبر skype، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، إن نجاح الصين اقتصاديا كان بالأساس نتيجة لمساعدات بعض الدول الكبرى لها على مستوى المجال الصناعي بالأخص، مشير إلى أن هذه الدول كانت تنظر إلى الصين على أنها دولة قادرة على غزو الأسواق المختلفة بمنتجاتها من خلال إعطائها معاملات تفضيلية، باعتبارها دولة من العالم الثالث وقتها، التي كانت تعاني وقتها من تواجد ملايين الفقراء بين شعبها، وبالتحديد من 500 إلى 600 مليون صيني.

وأشار الكاتب والمحلل السياسي، إلى أن الصين نجحت في تقليص هذا العدد بشكل كبير، واستطاعت أن تنخفض بنسبة الفقراء بين شعبها إلى حوالي 150 مليون صيني فقط، كاشفا أنه نتيجة لذلك فهناك حاليا حوالي المليار صيني يعيشون في مرتبة الطبقة الوسطى والأعلى من الوسطى كذلك.

وأردف أن هناك حاليا خلافات بين الدول الاقتصادية الكبري في العالم، حول مكانة الصين على مستوى الاقتصاد العالمي بشكل عام، ومنظمة التجارة العالمية بالأخص، موضحا أن هذه الدول الكبرى تريد أن تتساوى مكانتها اقتصاديا مع مكانة الصين.