حظك اليوم الأحد 13-6-2021 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء زكي وحساس، ويفكر كثيرا قبل اتخاذ أي خطوة أو قرار، ويحب اتقان عمله، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

رغم الضغوط، الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تحصل على مساندة البعض.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يجعلك تستمع بإخلاص لمن تحب ولأصحابك وتكسب ثقتهم ويختارونك كاتما لأسرارهم.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.