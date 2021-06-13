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حظك اليوم الأحد 13-6-2021 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:11 ص | الأحد 13 يونيو 2021
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

مولود برج الميزان يتميز بحبه لموازنة الأمور ولا يلجأ إلى التطرف في أسلوبه أو تفكيره، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

رغم الضغوط، تستطيع أن تحقق رغباتك بشرط أن تضع حساسيتك جانبا.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر معاكسان وعليك ألا تدع تفاصيل تافهة تعطلك وتسبب لك الإحباط.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.

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