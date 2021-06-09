صحة الغربية ترسل طواقم طبية لطلاب الإعدادية لتطبيق إجراءات كورونا

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن هناك تنسيقا مع مديرية التربية والتعليم لإرسال طواقم طبية للمدارس، لتعقيم جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية وقياس درجات الحرارة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حرصا على سلامة الطلاب والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح في تصريح صحفي، اليوم، أن الميرية اتفقت مع مديرية التربية والتعليم على تخفيض أعداد الطلاب داخل كل لجنة امتحان، تطبيقا لإجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب، مع التشديد على ضرورة التزام الطلاب، والمراقبين، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمتابعة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية المشددة.

امتحانات الشهادة الإعدادية.. تقليل عدد الطلاب داخل اللجان

وأكد وكيل الوزارة أنه وجه إدارة الرعاية الأساسية بقيادة الدكتوره نشوي مازن بالتنسيق الكامل بين الإدارات الصحية بالمحافظة لتذليل كافة العقبات وتوفير المطهرات والواقيات الشخصية ومتابعة الطلاب والمراقبين قبل دخول اللجان، لضمان سلامة واستقرار سير لجان الامتحانات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية التيرم الثاني 2021،.

في وقت سابق، أشارت الدكتوره نهلة العشماوى، عميد كلية الصيدلة بجامعة طنطا، إلى تخصيص 4 غرف مجهزة على أعلى مستوى لعزل الطلاب المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد أثناء امتحانات الفصل الدراسي الثانى، على أن يتولى مهمة المتابعة للجان فريق طبي متخصص من المستشفيات الجامعية، وأضافت أنه تم تخصيص غرفتين للحالات المرضية الخاصة، فضلًا عن عيادة طبية مجهزة بأحدث التجهيزات لتقديم الخدمات العلاجية لجميع الطلاب.