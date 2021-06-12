مسلم: السيسي يملك الرؤية وشجاعة القرار.. ولا يعرف الترقيع أو الحلول الجزئية

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن الشعب المصري تقبَّل تجربة الإصلاح الاقتصادي كونها ستعود بالنفع على الدولة وعلى المواطنين، رغم أن نتائجها تتأخر نوعًا ما، كما أن جماعة الإخوان الإرهابية وبعض الثوريين أضاعوا فرصة للإصلاح الاقتصادي في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، حتى جاء القرار الشجاع من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يُحسب له القرارات الجريئة والشجاعة.

وأضاف «مسلم»، خلال صالون سياسي يناقش تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة 3 سنوات على انطلاقها، أن الأرقام دائمًا حاضرة عند الرئيس السيسي، ويدرس كل الملفات بشكل جيد ولا ينظر تحت قدمه فقط، «ما يحدث في مصر ليس عملية ترقيع أو عملية إصلاح جزئي، بل إصلاح شامل لكل شيء، وعندما يفتح الرئيس السيسي ملفا من أجل حل مشكلاته، يضع عينيه على الملف والمشكلة من جذورها»، مستشهدًا على ذلك بتطوير متحف الحضارة والمناطق التي حوله جميعًا.

وأوضح رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أنه لا يوجد مكان في مصر لم تطله يد العمران، «الجيزة فيها شغل هايل، والرئيس يحلم بمصر تبقى قوية، مفيش مرة حد يطرح عليه مشكلة إلا ويقدم حل يصلح لـ 30 سنة قدام، زي مشكلة زحمة الشوارع، مش بيقدم حلول تحل زنقة، لكن المواطنين يدركون ذلك بشكل متأخر»، موضحًا أن هناك بعض المساوئ ناجمة عن تدخل المواطنين في قضايا تفصيلية وكأنهم يعلمون تفاصيلها وأبعادها، «في مقالات الرأي لازم صاحب المقال يبقى عنده معلومات عشان يحلل صح، لو معلوماته غلط هيحلل غلط».

وواصل رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، قائلا إنه لا توجد دولة كل أوراقها مطروحة في الشارع، فبعض الملفات تحتاج لقدر من السرية حتى المشروعات، «لما أعلنوا أنهم هيطوروا مصر الجديدة، الناس قالت مش عاوزين كباري وعاوزين الحدائق بتاعتنا»، مستنكرًا: «يعني المواطن في الزحمة ومش عارف يتحرك من ساعتين في الشارع هيجيله وقت يبص على الأشجار؟»، ورغم ذلك الحكومة استجابت وتفاعلت مع المواطنين، وأصبح هناك درجة رضا كبيرة في تطوير مصر الجديدة.

وتابع: «في ملف التصالح بمخالفات البناء، أو بناء على أراضي الدولة، تدخلت الدولة وتفاعلت وخفَّضت بعض الأسعار والتيسيرات، إحنا حاليا نقف ليس أمام نظام صنم، بل مرن يحاول عمل حاجة للناس ويشرح لهم، ويعمل مرونة بحيث الأمور تمشي في النهاية بسلاسة».