مسلم: المصالحة مع الإخوان قرار مرفوض شعبيا

قال النائب والكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية قرار مرفوض شعبيًا، لأنهم فصيل مرفوض من الشعب.

جاء ذلك خلال الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان: «تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.. ثلاثة أعوام من البناء»، لمناقشة تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة 3 سنوات على انطلاقها.

وأضاف «مسلم»: «أي سياسي مسؤول أمام ضميره، ويوجد إعلاميون ارتكبوا جرائم مهنية، وأيدوا نظام الإخوان، وبعد ذلك تراجعوا وعرفوا أنهم مخطئين».

وتابع: «الرئيس السيسي فكره جريء،ومتحف الحضارة لما اتعمل تم تطوير المنطقة بالكامل من العشوائية إلى التطور».

واستشهد رئيس تحرير جريدة «الوطن» بفكرة تطوير مصر الجديدة، قائلا إنه في البداية قاوم البعض من سكان المنطقة فكر التطوير، وتحدث البعض عن الحدائق، ولكن بعد التطوير أشاد به الجميع واقتنع الأهالي بحتميته وأهميته وضرورته.

كما قال «مسلم»، إن تنسيقية شباب الأحزاب لا تجلد الماضي ولا تجعله شماعة للأخطاء، وإنما تتعلم من دروس الماضي وتقف على أرض واقعية، «كل شغلها قائم بتقارير، عارفين يحلموا كويس، اللي مش عنده حلم ميستحقش يعيش»، موضحًا أنه يقيم تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على فترة الـ 3 سنوات بـ 8 من 10، وعليهم العمل بأقصى جهد من أجل تغيير سمعى المجتمع الحزبي.

وأضاف أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يستطيعون الخروج من أي اجتماع وأيديهم في أيدي بعضهم، على أرضية وطنية، «كلنا نسعى لتنمية مصر، والإنجازات اللي الدولة بتحققها تساعدهم، ومفيش حد فيها بيخّون حد»، موضحًا في الوقت ذاته أن السياسي هو المهتم بشؤون وطنه، ويُتابع الأخبار الوطنية كأنها قضيته الشخصية، «أعرف سياسيين زمان كانوا يجيبوا الصحف وينتظروا طباعتها قبل النوم، من أجل تحليلها وتوقع ماذا سيحدث».

وضرب رئيس تحرير جريدة «الوطن»، مثالًا على ذلك، بقضية السد الإثيوبي، فذكر أن هناك مواطنين كُثر مهمومة بهذا الملف، «بس ممكن واحد يقول أنا مالي، عيشني النهاردة وموتني بكرة، ده كلام غلط طبعًا، لازم يبقى فيه وعي، لازم نكتسب الوعي عشان نواجه الأزمات»، موضحًا أن المواطنين أصبحوا يتحلون بالوعي بعد مرحلة من الاضطرابات والمشاكل، «الناس مش هيسمحوا إن الإخوان يرجعوا لأنه فصيل إرهابي خائن»، موضحًا أن الشعب المصري رفض فصيل الإخوان وامتثل لهذا القرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، «الإخوان كانوا شوكة في ظهر الوطن وسيظلون كذلك».

وأردف رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي انحاز للمواطنين في هذا القرار، ولم يسمح بعودة هذا الفصيل الخائن، رغم أنه كانت هناك ضغوط دولية، «لا أعتقد الآن أن الإخوان على مائدة أي حوار سواء داخلي أو خارجي».

شارك في الصالون عدد من النواب، منهم عمرو يونس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، ومحمد عزمي وسها سعيد عضوا مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وسلمى السيرتي عضو التنسيقية.