اتحاد رفع الأثقال عن حرمان محمد إيهاب من الأولمبياد: يستحق المشاركة

علق محمود محجوب رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد رفع الأثقال، على حرمان محمد إيهاب، لاعب المنتخب المصري لرفع الأثقال، من المشاركة بأولمبياد طوكيو القادمة نتيجة العقوبة الموقعة على الاتحاد المصري لرفع الأثقال بسبب المنشطات، قائلا إنه حتى يشارك محمد إيهاب في الأولمبياد القادمة كان عليه أولا أن يشارك في 6 بطولات تأهيلية للأولمبياد خلال الفترة الأخيرة قبل موعد انطلاقها، لافتا إلى أنه كان بالفعل شارك في 4 من تلك البطولات، لكن ظروف وباء كورونا بالإضافة إلى العقوبة الموقعة على الاتحاد حرمته من استكمال العدد.

وقال «محجوب»، خلال مداخلة هاتفية، السبت، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «ON»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد كانت قد تواصلت مع اللجنة الأولمبية الدولية، لشرح ظروف اللاعب حتى لا تتم معاقبته بذنب غيره، مؤكدا أن «إيهاب» خضع لتحاليل كشف المنشطات محليا ودوليا لأكثر من مرة على مدار الفترة الماضية، ولم تثبت إيجابية أي تحليل له، مضيفا: «آخر تحليل كان من أسبوع تقريبا والحمد لله كانت النتيجة سلبيه برضه».

وأشار رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد رفع الأثقال، إلى أنه للأسف لم يصل إليهم رد من اللجنة الأولمبية بخصوص هذا الشأن، في الوقت الذي صدر به أمس أسماء اللاعبين المشاركين بالأولمبياد القادمة، ولم يكن من بينهم اللاعب محمد إيهاب.

وكشف «محجوب»، أن ازمة المنشطات التي طالت الاتحاد المصري لرفع الأثقال تعود إلى عام 2019، حينما صدر قرار بحرمان الكثير من اللاعبين المصريين من المشاركات الدولية، بسبب خطأ وقع فيه بعض اللاعبين عام 2016، منتقدا هذا القرار ومؤكدا أنه غير منطقى على الأطلاق، «يعني إيه ذنب باقي اللاعبين من غلطة وقع فيها لاعب غيره».