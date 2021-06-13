بلينكن: واشنطن وسول تتمسكان بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظيره الكوري الجنوبي، «تشونج إين يون»، خلال لقاء على هامش قمة مجموعة السبع في إنجلترا، تمسك بلديهما بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وتضم مجموعة السبع: المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.

تحالف الولايات المتحدة وجمهورية كوريا يمثل هيكلا للسلام في شمالي شرق آسيا

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إلى أن الوزيران، أوضحا خلال محادثاتهما أن تحالف الولايات المتحدة وجمهورية كوريا يمثل هيكلا للسلام والأمن والازدهار في شمالي شرق آسيا ومنطقة المحيطين الهادئ والهندي وخارجهما.

وشدد الوزيران، على أهمية تعاون الدولتين لتمرير قيمهما المشتركة وحل قضايا اليوم الحالي والمستقبل.

وأكدا الوزيران، التمسك بالتعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا واليابان حول دائرة واسعة من القضايا بما في ذلك العمل على نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وتنعقد قمة مجموعة السبع في «كورنوول» جنوب إنجلترا في الفترة من 11 إلى 13 يونيو، وهو أول اجتماع مباشر لقادة مجموعة الـ7 منذ ما يقرب من عامين.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، بحثا أمس السبت، السياسات المتعلقة بكوريا الشمالية والصين على هامش قمة مجموعة السبع، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال المكتب الصحفي للرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» في بيان، إن المسؤولان، بحثا التحديات المشتركة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي العالم، فضلا عن ملفات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والتغير المناخي، وكوريا الشمالية، والصين، وكذلك الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة مضيق تايوان.