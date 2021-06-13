يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 فور ظهورها، والمقرر إعلانها نهاية الأسبوع الحالي في محافظة القاهرة، وبداية الأسبوع المقبل في محافظة الجيزة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال رصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب في مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية والجبر والإحصاء والهندسة والعلوم والدراسات الاجتماعية، والتي عقدت امتحاناتها ورقيا في المدارس، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إضافة إلى منع الطلاب من تداول أي أدوات مدرسية في لجان الامتحان.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فور ظهورها بجميع الدرجات على مواقع المديريات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فور ظهورها بالنسبة لمدارس محافظة القاهرة هو رابط مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة وللوصول إليه اضغط هنــا، ومن خلال هذا الرابط يحصل الطالب على نتيجته بالأسم ورقم الجلوس، بكامل درجاته في جميع المواد الدراسية.

وقال الدكتور محمد صلاح، مدير التعليم الخاص في محافظة القاهرة، إنّ نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 ستظهر عقب الانتهاء من أعمال المراجعة والرصد لدرجات الطلاب، على موقع المديرية الرسمي، موضحا أنّ الامتحانات عقدت في لجان مؤمنة جيدا، ولم يتم ترصد أي أعمال شغب أثناء عقد الامتحانات.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 تعلن قريبا

وأضاف صلاح لـ«الوطن»، أنّ نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021، ستعلن عقب اعتمادها من محافظ القاهرة، مؤكدا أنّ الامتحانات عقدت وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، قال مجدي الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، إنّ رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فور ظهورها، هو رابط الموقع الرسمي للمديرية من هنــا، وجار رصد الدرجات وترتيب أوائل الطلاب على مستوى المديرية تمهيدا لإعلان النتيجة بالكامل، لافتاً إلى أنّ الدرجات التي يحصل عليها الطالب في هذه النتيجة هي التي يتم من خلالها التنسيق للمرحلة الأعلى.