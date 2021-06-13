نماذج الوزارة الاسترشادية للصف الثالث الثانوي2021، تعتبر هذه الجملة محور بحث أساسي لدى طلاب الثانوية العامة 2021، خاصة مع قرب موعد الامتحان التجريبي الثالث الذي يعقد يوم 21 يونيو الجاري، ثم الامتحانات النهائية التي تعقد يوم 10 يوليو لطلاب الشعبة العلمية بشقيها علمي علوم وعلمي رياضة، والشعبة الأدبية يوم 11 يونيو، وتوفر هذه النماذج أمثلة مشابهة للامتحانات النهائية التي تعقد بالنظامين الورقي والإلكتروني في المدارس الحكومية، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي أبرزها إلزام الطلاب ومشرفي اللجان بإرتداء الكمامة الطبية وعدم خلعها.

نماذج الوزارة الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2021 متاحة على منصة حصص مصر

نماذج الوزارة الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2021 تم توفيرها على منصة حصص مصر التعليمية للحصول عليها إضغط هنــا، وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النماذج الاسترشادية التي تم توفيرها تساعد الطلاب على التدريب بشكل جيد على الامتحانات النهائية، موضحة أنها تعتمد على الأسئلة التي تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين وهي نوعية الأسئلة المقرر عقدها في الامتحانات النهائية.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نماذج الوزارة الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2021، تشمل جميع المقررات الدراسية التي تضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي، موضحا أن النماذج فرصة مهمة يجب على طلاب الثانوية العامة الاستفادة منها بشكل جيد.

نماذج الوزارة الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2021 تدرب الطلاب على الأسئلة الجديدة

وأضاف شوقي في تصريحات له، أن نماذج الوزارة الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2021 متاحة باللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الأجنبية الثانية، موضحا أنه يجب على جميع الطلاب مراجعتها وحلها جيدا قبل بدء الامتحانات التجريبية والنهائية، لافتا إلى أن الوزارة وفرتها مجانا على منصة حصص مصر التعليمية، بالإضافة إلى توفير مراجعات على قناة مدرستنا 2 التعليمية.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن نماذج الوزارة الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2021 تتيح فرصة للطلاب للتعرف على شكل وطبيعة الامتحانات النهائية.