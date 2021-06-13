مصرع طفلين وإصابة 3 أشخاص في حوادث سير بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج، 3 حوادث سير، الأول بمدينة طما حيث لقي طفل مصرعه أثناء عبوره الطريق إثر اصطدام سيارة ملاكي به، كما لقي طفل مصرعه غرقا إثر انقلاب سيارة ملاكي يقودها «جده»، داخل ترعة بدائرة مركز المنشاة، كما أصيب 3 أشخاص في تصادم سيارتين نقل بدائرة مركز البلينا جنوب سوهاج.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طما يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول الطفل «عادل.ف.ا» 8 سنوات، تلميذ، ومقيم بدائرة المركز «جثة هامدة» إثر حادث سيارة.

وبالفحص وسؤال والدته «نجلاء.ي» 40 عامًا، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، قررت بأنه أثناء عبور نجلها المذكور الطريق الزراعي الغربي بذات الناحية اصطدمت بـه سيارة ملاكي قيادة «محمد.ا.م» 21 عامًا، عامل ومقيم بدائرة مركز طهطا، ما نتج عنه وفاته، ونفت الشبهة الجنائية، بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف داخلي، نتيجة الاصطدام

وتبلغ لمركز شرطة المنشاة، بانقلاب سيارة بترعة، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة «عشماوي.ص» 68 عامًا، مزارع، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لانقلابها بالترعة المجاورة للطريق، نتج عن الحادث وفاة الطفل «محمد.ا.م» 12 عامًا، تلميذ، ويقيم بذات الناحية، حفيد قائد السيارة لنجلته كان برفقته، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

وتبلغ لمركز شرطة البلينا، بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي الغربي بدائرة المركز، انتقل مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة «ربع نقل» قيادة «إبراهيم.ع» 34 عامًا، سائق، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة ربع نقل قيادة «محمد.ا.م» 29 عامًا، سائق، ويقيم بدائرة مركز طهطا.

نتج عن ذلك إصابة كل من: قائد السيارة الأولي، «مصطفي.م.ا» 38 عامًا، عامل ويقيم بدائرة المركز، «طارق.ع.ع» 20 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة المركز من مستقلي السيارة الأولي بجروح وكدمات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.