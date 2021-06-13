ليله حزينة بالمنوفية.. مصرع طالبة في شبين ووفاة 3 من أسرة واحدة بأشمون

قضت محافظة المنوفية ليلية حزينة بالأمس، بعد حدوث واقعتي وفاة لقيتا صدىً كبيرا بين الأهالي، إحداهما في مركز أشمون؛ إذ توفي 3 أشخاص من أسرة واحده في حادث مروع في أثناء عودتهم للمحافظة بسيارة ملاكي، والأخرى وفاة طالبة سقط على رأسها لوح خشبي من عمارة تشطب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة المنوفية، القصتين، مطالبين بالدعاء لكل من رحلوا.

مصرع الطالبة داليا الخواجة في شبين الكوم

شيع المئات من أهالي شبين الكوم بمحافظة المنوفية، في جنازة مهيبة جثمان الطالبة داليا الخواجة، التي لقيت مصرعها، إثر سقوط لوح خشبي على رأسها في أثناء سيرها بشارع باريس في مدينة شبين الكوم برفقة أصدقائها، بجوار عمارة تشطب، وسط حالة من الحزن الشديد بين المشاركين في وداعها إلى مثواها الأخير.

وتداول الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في محافظة المنوفية، مقطع الفيديو، وصور الطالبة المتوفية، مطالبين بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان على فراقها.

كما طالب عدد من رواد مواقع التواصل، التحقيق في الواقعة والقبض على المقاول المتسبب في ذلك، والتحقيق مع مسؤولي الحي لعدم الرقابة والمتابعة على هذه الأعمال، وتواصل النيابة العامة التحقيق في الحادث.

مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة في أشمون

وخيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية طهواي ومركز أشمون بمحافظة المنوفية، بعد الإعلان عن وفاة 3 أشخاص في حادث سيارة ملاكي في أثناء انتقالهم من الجيزة إلى المنوفية.

وشيع أهالي القرية الجثامين الـ3، وهم شاب ووالدته وزوجته، وسط حالة من الحزن بين الأهالي، وشارك في تشيع الجنازة عدد من أعضاء مجلس النواب بدائرة أشمون.

وأكد عدد من أهالي القرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشاب المتوفى كان حافظا لكتاب الله، ومحبوبا من الجميع، وطيبا لا يتأخر عن خدمة أحد، مضيفين أن خبر وفاته وأسرته وقع عليهم كالصاعقة.

وقال عبدالفتاح طارق، أحد جيرانه: «فيس بوك تحول لسرادق عزاء بعد وفاة أسرة محمد صبري»، مؤكدا أنه شباب محترم ويشهد له الجميع بحسن الخلق، وكان حافظا لكتاب الله وصاحب صوت مميز، ويشارك في أعمال الخير بشكل مستمر.