تعليم المنوفية: تسريب امتحان الهندسة للإعدادية.. وجار التحقيق

انتهت امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة بمحافظة المنوفية عن العام الدراسي 2021 اليوم، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

وصرح أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية أن نسبة الحضور بين الطلاب في اليوم الأخير بلغت 99.58٪ من إجمالي عدد الطلاب.

تسريب امتحان مادة الهندسة في الشهادة الإعدادية بالمنوفية

وأضاف مدير المديرية أن غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، رصدت تداول ورقة أسئلة مادة الهندسة عبر بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي وذلك في تمام العاشره وخمس دقائق صباحا وبعد مرور نصف الوقت من زمن الإجابة وتم معرفة اللجنة التي تم تسريب الامتحان منها «لجنة الشهيد وليد محمد الغنيمي»، وجاري التحقيق في الواقعة.

تعليم المنوفية: غدا أول أيام عمل لجان تقدير الدرجات

وعلى صعيد آخر، قال «سويد»، في تصريح صحفي، إن غدا الجمعة هو أول أيام عمل لجان تقدير الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة بجميع المقرات المجهزة في ظل اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية حفاظا على صحة وسلامة الجميع مناشدا المصححين والمراجعين ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة داخل مقرات تقدير الدرجات واتباع إجراءات الصحة والسلامة تفاديا للإصابة بالعدوى.

الجدير بالذكر أن مدير مديرية التعليم شهدت فجر اليوم عملية توزيع صناديق أسئلة اليوم الأخير لامتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة وتفقد عدد من المسئولين مركز توزيع أسئلة الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية.