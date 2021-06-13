جنازة مهيبة لتشييع جثمان طالبة سقط على رأسها «لوح خشب» في المنوفية

شيع المئات من أهالي شبين الكوم بمحافظة المنوفية، جثمان الطالبة «داليا الخواجة»، التي لقيت مصرعها، إثر سقوط لوح خشبي على رأسها أثناء سيرها في شارع باريس بمدينة شبين الكوم، رفقة صديقاتها بجوار عمارة يتم تشطيبها، وسط حالة من الحزن الشديد بين المشاركين في تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

وتداول الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في محافظة المنوفية، مقطع الفيديو، وصور الطالبة المتوفية، مطالبين بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان على فراقها، كما طالب عدد من رواد مواقع التواصل والقبض على المقاول المتسبب في ذلك، والتحقيق مع مسؤولي الحي لعدم الرقابة والمتابعة علي هذه الأعمال.

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وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم شبين الكوم يفيد بوفاة الطالبة داليا الخواجة 17 عاما بالصف الثالث الثانوي، مقيمة بحي كفر المصيلحة، متأثرة بإصابتها بوقوع لوح خشبي على رأسها أثناء مرورها في شارع عاطف السادات دائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وانتقل فريق من وحدة مباحث قسم شبين الكوم، إلى مكان الواقعة، لسؤال شهود العيان في محيط الوفاة، كما تم التحفظ على عدد من كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، وتم إخطار نيابة شبين الكوم والتي انتقلت بدورها إلي مكان الواقعة، كما عاينت النيابة جثة الطالبة المتوفاة وصرحت بدفن الجثمان، وتواصل التحقيق في الواقعة وسؤال زميلاتها الذين كانوا برفقتها وقت الحادث.