‎هل هناك فحوصات وإجراءات يجب القيام بها قبل الجراحة؟.. طبيب يوضح

إجراء الجراحات العاجلة قد يتسبب في إرباك البعض وإحداث قلق بشأن الترتيبات التي تسبق إجراء العملية، وعليه قد يتساءل البعض عن الفحوصات والتحاليل المعملية التي يجب القيام بها على الفور للتأكد من استعداد الجسد للجراحة من عدمه ومدى استعداد المريض نفسه من خلال الروتين اليومي له.

ووفقا للدكتور أحمد قاسم قنديل، أستاذ جراحة الأورام والجراحة العامة، فإن هناك مجموعة من الإجراءات التي يجب القيام بها قبل إجراء العملية الجراحية الكبرى كإزالة ورم أو زراعة أعضاء، تفاديا لأي طارئ أو مضاعفات قد تحدث أثناء أو بعد العمليات الجراجية وعليه يحتاج المريض لإجراء فحوصات خاصة نوعا ما.

وأضاف قنديل، بأن هناك تحليل يأتي على رأس قائمة الاختبارات وهو صورة الدم الكامل CBC، تحليل السكر بنوعيه المباشر والتراكمي في الدم، بالإضافة لضرورة إجراء وظائف الأعضاء كالكلى والكبد وربما القلب في بعض الأحيان.

وأشار أستاذ الجراحة إلى ضرورة فحص أيونات وأملاح الدم كالصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والكلور وغيرة، بالإضافة لضرورة معرفة تخثر الدم وسرعة النزف، والقيام بفحوصات فيروسات الكبد «ب، ج»، وأن هناك تحاليل خاصة لعمليات دقيقة مثل عمليات نقل وزراعة الأعضاء يلزمها تحليلات توافق الأنسجة ومعرفة فصيلة الدم.

ونوه قنديل، إلى هناك عمليات جراحية لا تتطلب فحوصات مخبرية وعلى سبيل المثال العمليات اليومية البسيطة كونها لا تمثل خطورة على المريض.

وأكد أستاذ الجراحة العامة، إلى أن هناك استعدادت شخصية يجب على المريض القيام بها قبل الجراحة وبعدها، لافتًا إلى أن الجراحات البعيدة التي تجرى عقب مايزيد عن 10 أيام، بأنه يجب الاتسعداد للعملية الجراحية قبل أسبوع أو أسبوعين، بالتوقف عن تناول أية مكملات غذائية مثل الجينكوبيلوبا والجنسنج، والثوم، وحبة البركة، وزيت السمك، والفيتامينات، والحلويات.

ونوه، لضرورة التوقف عن التدخين وتناول المنبهات كالشاوي والقهوة وغيرها من الأطعمة غير الصحية التي قد تزيد من خطر حدوث مشاكل في القلب أو تسبب نزيفا، أو تؤثر على مدة التخدير خلال العملية الجراحية.

وطالب، بضرورة ارتداء ملابس فضفاضة بعد إجراء الجراحة، إذ قد يجد المريض صعوبة في ارتداء وخلع ملابسه، حيث أن الحركات المفاجأة قد تؤثر على الجراحة، لذا، ينصح بارتداء ملابس فضفاضة وناعمة يسهل ارتداؤها وخلعها.