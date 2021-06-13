«حصر المديونية».. خطوات تغيير عداد الكهرباء التالف والمسروق

تتعرض عدادات الكهرباء القديمه «التقليدية»، للأعطال المفاجئة مما يتسبب في عدم تحديد كمية استهلاك المشترك بالشكل الصحيح، ما يؤدي أحيانا لاحتساب الاستهلاك بالمتوسط حتى يقوم صاحب العداد بإبلاغ فرع شركة توزيع الكهرباء التابعة له بالعطل، إما أن يتم تصليحه أو يتم تغييره وتركيب عداد مسبق الدفع بدلا منه.

تغيير العداد في حال وجود تلف أو عطل طارئ

وحددت شركات توزيع الكهرباء عددًا من الإجراءات التي يجب أن يتبعها المواطن في حال طلبه تغيير العداد إما لوجود تلف مفاجئ أو عطل طارئ في العدادات الميكانيكية أو الإلكترونية الموجودة بالعقارات أو الوحدات السكنية بعداد آخر جديد مسبق الدفع طبقًا لقرار وزير الكهرباء بتعميم تركيب العدادات مسبقة الدفع وإحلالها بدلًا من العدادات القديمة.

الخطوات المطلوبة لتغيير عداد الكهرباء إلى مسبق الدفع

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية الإجراءات المطلوبة التي يجب أن يقوم بها مقدم طلب تغيير العداد بشركات التوزيع:

- معرفة التسوية الخاصة بعطل أو تلف عداد ويطلب من المشترك أو المواطن تحصيل قيمة متوسط استهلاك ثلاثة أشهر قبل حدوث العطل أو متوسط استهلاك الفترة المقابلة دون الارتباط بمتوسط الاستهلاك بعد تركيب العداد مسبق الدفع.

- «حصر المديونية».. وهي تحصيل القيمة المطلوبة من العداد مسبق الدفع وقيم التسويات على العميل.​

- «التحصيل».. وهو إجراء يتم فيه الخصم من الشحنات الخاصة بالعميل عند التقدم لشحن الكارت أو مطالبة العميل بالمديونية لسدادها نقدًا أو بالتقسيط بناءً على طلبه من خلال كروت الشحن بعد احتساب عائد تأخير على المبالغ المقسطة بحيث يكون الحد الأدنى 20 جنيهًا للقسط الواحد.

- إذا لم يتقدم العميل للشحن فيتم شحن العداد بمبلغ 10 جنيهات حتى يمكن إطلاق التيار وتشغيل العداد، وتضاف قيمة هذا الشحن إلى المديونية السابقة، وإن لم يحضر المشترك للشحن خلال أسبوع من تاريخ التركيب يتم معاملة العميل كسارق تيار عند التأكد من انتهاء رصيد الشحن الذي تم تشغيل العداد به 10 جنيهات.

- إذا اعترض العميل على تركيب العداد مسبق الدفع فيتم إبلاغه رسميًا بأن الإخطار السابق تسليمه إليه عند رفع العداد التالف «ميكانيكي» و«إلكتروني» كأن لم يكن، وفي حالة عدم حضوره خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ سيتم تحويل الأمر إلى شرطة الكهرباء لتحرير محضر سرقة باعتبار العميل يستخدم تيارا مباشرا بدون عداد.

الإجراءات المطلوبة لتغيير عداد الكهرباء بآخر في حال تعرضه للسرقة

وحددت شركات توزيع الكهرباء 3 إجراءات يقوم بها المشترك في حال طلبه تغيير العداد إذا تم سرقته وهي كالآتي:

- يحرر المواطن محضرا في أقرب قسم شرطة تابع له.

- يذهب المواطن إلى شركة الكهرباء لإبلاغهم بما حدث لتقوم الشركة بإرسال مندوبين منها لعمل التحريات اللازمة حول سرقة العداد ويأخذون رقم العداد ويعلنون نشرة عنه حتى لا يستخدمه أحد في أي مكان آخر.

- وبعدها تقوم شركة الكهرباء بتركيب عداد كهرباء جديد.