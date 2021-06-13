هنا الزاهد لوالدتها في مرضها: «جه الوقت اللي أقولك فيه إنك أفضل أم»

وجهت الفنانة هنا الزاهد، رسالة إلى والدتها شيرين المنزلاوي، التي أُجري لها خلال الساعات الماضية عملية جراحية على إثر إصابتها بالورم الخبيث، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

نشرت هنا الزاهد صورا من طفولتها بصحبة والدتها

ونشرت هنا الزاهد، عددا من الصور التي تجمعها بوالدتها وهي في طفولتها وزفافها، مصحوبة برسالتها على «فيس بوك» وقولها: أنتِ ملاكي، تذكرني بالخير في هذا العالم وتلهمني لأكون أعظم نسخة منها، أطيب قلب، الروح النقية، شكرًا لكِ على كل شيء.

وتابعت: «جاء الوقت لأخبرك أنكِ أفضل أم يمكن لأي شخص أن يتمناها، يا رب الشفاء العاجل يا حبيبتي، أجمل وأطيب وأحن وأجدع وأرجل أم في الدنيا».

والدة هنا الزاهد تعاني من المرض الخبيث وأجرت عملية جراحية خلال الساعات الماضية

وعبر خاصية «استوري» بـ«انستجرام» توجهت الفنانة هنا الزاهد بالدعاء لوالدتها بالشفاء من الورم الخبيث والتخفيف عنها.

وطالبت هنا الزاهد، من جمهورها ومتابعيها بضرورة الدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل من هذه الأزمة الصحية التي تمر بها.

وخلال الساعات الماضية كشفت هنا الزاهد عبر خاصية «ستوري» بـ«انستجرام» خضوع والدتها لعملية جراحية دون الكشف عن تفاصيلها، واكتفت بقولها «أرجو الدعاء لوالدتي بالشفاء العاجل، فإنها اليوم تقوم بإجراء عملية مهمة، فنأمل بالخروج منها سالمة إن شاء الله».

وللفنانة هنا الزاهد شقيقتان وهما نور الزاهد، وفرح الزاهد التي طلت على الجمهور لأول مرة كممثلة من خلال دور جسدت فيه الدكتورة صابرين شقيقة هنا بالفعل من خلال حكاية «المتخصصة» ضمن حكايات مسلسل حلوة الدنيا سكر مع أحمد سلطان، كما حصلت على دورًا أكير أظهر إمكانياتها كممثلة من خلال مسلسل الطاووس الذي عرض في موسم مسلسلات رمضان 2021 مع جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، خالد عليش، أيمن عزب، جميل برسوم، أحمد فؤاد سليم، سيناريو وحوار كريم الدليل، إخراج رؤوف عبدالعزيز.