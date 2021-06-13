رابط التسجيل للراغبين في الحج 2021 وموعد حجز باقات الأسعار

أطلقت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، منذ قليل، البوابة الإلكترونية للراغبين في التسجيل لأداء مناسك الحج لعام 2021، حيث ستبدأ منصة التسجيل الإلكترونية الساعة الواحد ظهرا بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة وذلك عقب إعلان شروط الحج 2021، أمس.

ويستمر التسجيل للراغبين في الحج حتى الساعة 10:00 مساء يوم الأربعاء المقبل، بتوقيت مكة أو التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وسيكون التسجيل متاحا طوال الفترة المسموح بها بالكامل دون أولويات تعلق بالحجز المبكر، وفقما نقلت قناة «العربية» على أن يتم شراء باقات الحج بداية من يوم الجمعة 18 يونيو المقبل، حيث أعلنت الوزارة أسعار الحج 2021 اليوم.

ويمكن التسجيل للراغبين في الحج عبر الرابط التالي:

https://localhaj.haj.gov.sa

السعودية تعلن شروط الحج 2021

وأعلنت السعودية، أمس، شروط الحج 2021 والتي تقصر الحج هذا العم على المواطنين السعوديين والمقيمن في السعودية وهذا للعام الثاني على التوالي في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، حيث لن يزيد عدد الحجاج على 60 ألفا.

ووفق الشروط التي أعلنت أمس فإن يجب أن يترواح عمر المتقدم لطلب الحج من 18 سنة إلى 65 سنة، بشرط ألا يكون لديهم أية أمراض مزمنة، وأن يكون المقتدم حصل على جرعة واحدة من لقاح كورونا على الأقل، أو مضى على تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا ما لا يزيد على 6 أشهر.

عضو لجنة الحج والعمرة: السعودية تحرص على سلامة الحجاج في ظل كورونا

وقال محمد السميح عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة، في تصريح لموقع «العربية.نت»، إنه على الرغم من استمرار جائحة فيروس كورونا، إلا أن السعودية سخرت كافة جهودها لتنظيم حج آمن حفاظا على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام، فهناك 175 شركة ومؤسسة لخدمة حجاج الداخل هذا العام.

وأكد «السميح» حرص المملكة على المحافظة على سلامة الإنسان، خصوصا خلال جائحة فيروس كورونا، فالسعودية حرصت في كل مراحل موسم العمرة وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص على ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين، لينعموا بالأجواء الروحانية والآمنة وفق أعلى المعاير والإجراءات الاحترازية والصحية والتنظيمية.