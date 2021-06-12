«الحج والعمرة» عن اقتصار الحج على المقيمين بالسعودية: قرار نهائي

أكد ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن إعلان السعودية اقتصار الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة، بإجمالي 60 ألف حاج، أنه قرار نهائي لا رجعة فيه.

وأضاف «ترك»، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن القرار السابق بالسماح بـ 50 ألف حاج من خارج السعودية، كان يبشر بعودة الأمور إلى ما كنت عليه قبل وباء كورونا، خاصة أن السعودية كانت تشترط أنه لن يدخل أرضها أي مسلم بغرض الحج، دون أن يكون حصل على جرعتي اللقاحات المضادة لوباء كورونا.

وشدد عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن شركات السياحة لم تكن تتوقع إعلان السعودية الأخير، باقتصار الحج على 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين داخل السعودية، موضحا في الوقت ذاته أنه حتى قبل هذا الإعلان كانت شركات السياحة، تعلم أنه لن يكون هناك حج تجاري هذا العام.

وتابع: «كل الحكاية أننا كنا عاوزين المصريين يطلعوا الحج هذا العام، حتى لو بعدد ألفين حاج بس، من جملة الـ 60 ألف اللي كانت السعودية أعلنت أنها هتسمح بيهم من دول العالم المختلفة قبل أسابيع قليلة»، قبل أن تعود وتصرح أن الحج هذا العام سيقتصر على المقيمين داخل السعودية فقط من مواطنيها أو المقيمين بها، كما حدث العام الماضي كإجراء لمواجهة وباء كورونا.

وأردف أن قرار المملكة واضح ويعني أنها لن تسمح بأي حاج من خارج قطرها، ولكن هذا لا يعني أن كل المصريين محرومين من الحج هذا العام أيضا، موضحا أنه هناك مصريين مقيمين بالسعودية حاليا، وفريضة الحج متاحة أمامهم، مشددا أن قرار السعودية في هذا الشأن قرار نهائي.