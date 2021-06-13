ضبط 1320 قضية تموينية في 24 ساعة منها 44 ألف قطة مسلتزمات طبية مغشوشة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (1320) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط (10,16 طن مقطعات ومفروم وهياكل وكبدة دواجن) غير صالحة للاستهلاك الآدمي في البحيرة، وضبط (5,01 طن مقطعات ومفروم وجلود ودواجن) معاد تدويرها مجهولة المصدر بالقليوبية، و(4٫02 طن لحوم مجمدة ومقطعات دواجن - كبدة) دون مستندات في القليوبية، و(14 طن منظفات صناعية – مسحوق غسيل) معبأة داخل عبوات دون مستندات بالقليوبية، و(6 أطنان كسر بلاستيك) دون مستندات و(8500 متر كابلات كهربائية بلاستيكية) مغشوشة و(4000 قطعة إستيكر مغشوشة ومقلدة) في القليوبية.

كما تمّ ضبط (44225 عبوة وقطعة مستلزمات طبية كحول طبي – كمامة) مجهولة المصدر بالقليوبية، وأمكن ضبط (3 مصانع – 4 مخازن – وحدة خط) والمديرين المسؤولين عنهم، حيث بلغ إجمالي المضبوطات (12 طن مواد خام بلاستيكية مجهولة المصدر تُستخدم في تصنيع المنتجات البلاستيكية المنزلية – 28 طن منتج نهائي لأدوات منزلية بلاستيكية مجهولة المصدر ومُعدة للتداول- 10٫3 طن مواد خام لمنتجات غذائية عبارة عن زيوت – حلبة – زنجبيل – مكسبات طعم– ورق زيتون منتهية الصلاحية تُستخدم فى التصنيع - 198٫65 طن مواد خام ومنتج نهائي لمستلزمات زراعية عبارة عن أسمدة – مبيدات – أعلاف مجهولة المصدر).

وجرى ضبط 7 مصانع ومخازن وشركات عشوائية في مجال تصنيع مستلزمات الصناعات الكيماوية والمنظفات والمطهرات والمواد الغذائية المغشوشة والمقلدة بنطاق محافظتي القليوبية بني سويف، وتحريز (196 طن منتج نهائي لأسمدة زراعية مجهولة المصدر ومعدة للتداول - 10٫7 طن مخلفات ورقية وإسفنجية مجهولة المصدر ومعدة للتداول - 4٫1 طن مواد خام ومنتج نهائي لمطهرات ومنظفات وعطور مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر ومعدة للتداول – 277632 حفاظة قطنية منتج نهائي دون بيانات مجهولة المصدر ومعدة للتداول – 93 مرتبة إسفنجية منتج نهائي دون بيانات مجهولة المصدر ومعدة للتداول - 5٫9 طن منتج نهائي لزيوت سيارات مجهولة المصدر ودون ترخيص معدة للتداول – 552 عبوة منتج نهائى لشحوم سيارات مجهولة المصدر ودون ترخيص ومُعدة للتداول - 1٫5 طن مواد خام بودرة وسائلة مجهول المصدر ودون بيانات تُستخدم في تصنيع الحناء – 1500 عبوة منتج نهائي صبغة - حناء) مجهولة المصدر ومعدة للتداول).

كما تمّ ضبط مصنع دون ترخيص لتصنيع الحلوى كائن بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجاري لقيامه بتصنيع الحلوى غير مطابقة للمواصفات، مستخدماً مستلزمات إنتاج غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية بقصد طرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين.