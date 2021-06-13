ضبط 3 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

قامت إدارة تموين صان الحجر، بالاشتراك مع إدارة تموين الحسينية، بتحرير محضر رقم «303 ا. د. ط صان الحجر» ضد «ا.ع.م»، لتجميعه 72 شيكارة دقيق بلدي 82%، زنة الواحدة منها 50 كيلو جرامًا، بإجمالي 3 أطنان و600 كيلو، وتم تسليم الدقيق لمستودع دقيق الحسينية على ذمة القضية لحين اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بضرورة استمرار الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع ومخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وعلى جانب آخر، شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية على المقاهي والكافيتريات لمتابعه تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابه بفيروس كورونا، فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفه على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية و مصادرة التوك توك المخالف لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ ، شنت رئاسة حى أول الزقازيق حمله لرفع الإشغالات من شارع فاروق وشارع مولد النبي والحلقة وكوبري أبو عميرة وشارع مولد النبي وشارع البوسطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بحمله على المقاهي والكافيتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وأسفرت الحملة عن مصادرة 22 شيشة، وتغريم 7 من أصحاب المحال لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقيه كأحد أهم الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح حملة لرفع الإشغالات المخالفة، ورُفعت 42 حالة إشغال ممثلة في كراسي ومناضد وحواجز خشبية وحديدية لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.