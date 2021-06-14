حظك اليوم الاثنين 14-6-2021 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء مرح ومن أبرز عيوبه التطفل والتردد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الشمس في برجك ويجعلك ذلك تبدو متفائلا ويقظا وتعبر عن نفسك ببلاغة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يجعلك أكثر انفتاحا واستعدادا للجدال والتأثير بهدوء.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة هالة صدقي، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.