حظك اليوم الأحد 13-6-2021 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب يتميز بشجاعته وإقدامه على تجربة الأشياء الجديدة دون خوف أو رهبة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يعدك بتحسن أحوالك وتتقدم على أسس أكثر صلابة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تميل للتعامل بود وتستمع لمن تحبهم وتنصهر معهم.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.