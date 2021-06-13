«القباج وصبحي» يكرمان أبطال المنتخب لمتحدي الإعاقة في الألعاب البارالمبية

كرمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، يشاركها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أبطال المنتخب القومي لمتحدي الإعاقة في الألعاب البارالمبية، ومتطوعي مبادرة «بينا» من الفريق الذهبي لأبناء الوزارة من دور الرعاية.

جاء ذلك بحضور النائبة آية مدني عضو مجلس النواب، بطلة العالم السابقة في الخماسي، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، النائبة الدكتورة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، الدكتور عمرو حسن رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

القباج: نقدر جهود أولادنا داخل مؤسسات الرعاية

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بمشاركة وزارة الشباب والرياضة، وتقدير جهود أولادنا داخل مؤسسات الرعاية وأولادنا من أصحاب الهمم، ومشاركتهم بقوة الأداء وقوة العطاء والعزيمة، مؤكدة أهمية أن لا يضعف عزيمتهم أحد ممن ليس لديهم الوعي الكافي بقضاياهم وقدراتهم.

وأضافت «القباج» أن الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة والمجتمع المدني، تستهدف تحقيق رؤية القيادة السياسية بدعم المواطنين من متحدي الإعاقة.

ووجهت وزيرة التضامن رسالة للمتطوعين بأنهم قاطرة الوعي والمعرفة، خاصة خلال المرحلة المقبلة، ليعم خيرهم ونشاطهم في المناطق الأولى بالرعاية بالمجتمعات الريفية والمناطق العشوائية، لتوظيف طاقات المتطوعين خارج المؤسسات، لتعم الاستفادة على المجتمع ككل، مشيرة إلى أن الشباب هم الركيزة والعصب الأساسي للنظام التطوعي في مصر، مضيفة أن قانون الجمعيات جاء أيضا ليدعم التطوع، مؤكدة أن الوزارة بصدد إعداد قاعدة بيانات كاملة للمتطوعين، ويشمل التطوع جميع الفئات العمرية.

وتابعت: «نأمل في وجود فئة جديدة من المتطوعين من كبار السن «المسنين»، لنستفيد من خبراتهم لأن لديهم قدرات وخبرات لابد أن نستفيد منها ومن ثرواتهم المعرفية، وأننا نحرص دائما على الارتقاء بدور الشباب»، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يساند الشباب خاصة الفئات الأولى بالرعاية والحماية، خاصة أن الرئيس يدافع عن حقوق الإنسان والأطفال خاصة من يتعرضون للتحدي.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها 30 ألف في جمعية الهلال الأحمر المصري، فضلًَا عن متطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بالإضافة لعشرات الآلاف من المتطوعين بالجمعيات، وتعمل الوزارة على رصد متطوعين جدد في جميع مجالات التنمية.

وأضافت «القباج» أن مراحل التطوع تضم مرحلة تعبئة واستقطاب المتطوعين ومرحلة التدريب ومرحلة التنظيم والدمج ومرحلة الحفاظ على مكتسبات التعلم ومرحلة تقدير المتطوع، مؤكدة أنه نظرا لأهمية الدور الذي يلعبه هؤلاء المتطوعون فإنه يجرى إدارتهم وفق سياسة للتطوع، تعتمد على 4 محاور، هي محور الاستقطاب والتعبئة، التدريب العام والمتخصص، التنظيم وغرفة العمليات، الدمج، محور الحفاظ والنضج.

وقالت إن: «التعليم هو أقوى سلاح يمكن استخدامه لتغيير حياتنا ولتغيير مجتمعاتنا وبلدنا الحبيب، وهو جواز السفر للمستقبل، وهو ليس فقط سلاح نستعد به للخوض في معترك الحياة، ولكن هو الحياة فطالما حيينا، يجب أن نتعلم والعلم ليس فقط من الكتب وفي المدرسة والجامعة.. وإنما عظمة العلم تكمن في التفكر والاستماع والتحليل والخروج بنتائج ونضوج الفكر والعلاقات والشخصية.. آمنوا بأنكم تستطيعوا القيام بذلك، وبتحقيق حلمكم وستقطعون نصف الطريق، فأنتم الذين تصنعون النجاح بأيديكم، فاذهبوا إليه بكل ما أوتيتم من قوة.. وكونوا واثقين من النجاح فهو لا يأتي بالتمني ولكن بالجهد والعزيمة والإرادة والإصرار».

ومن جانبه؛ أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بحضوره، اليوم، في حفل تكريم متطوعي مبادرة «بينا» من الفريق الذهبي لأبناء وزارة التضامن الاجتماعي من دور الرعاية، بالإضافة إلى تكريم مجموعة من أبناء مصر من ذوي الهمم الذين يحققون العديد من الإنجازات في البطولات الرياضية الدولية.

وأضاف «صبحي» أن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائمًا إلى التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية، منها وزارة التضامن الاجتماعي في إطار التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي لا يدخر جهدًا في تقديم كل الدعم والمساندة لأبنائه والعمل على دمجهم في المجتمع المصري، وتوفير كل الأنشطة الشبابية والرياضية والمجتمعية المختلفة على مدار العام، وتهدف إلى الارتقاء بثقافة الشباب وفكرهم.

وأوضح وزير الشباب أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن في احتفالية يوم اليتيم أن وزارة الشباب والرياضة، ستقوم بتوزيع كروت مجانية، تسلم للنشء والشباب من أبنائها الأيتام، تسمح لهم بارتياد مراكز الشباب في أنحاء الجمهورية، وممارسة مختلف الأنشطة مجانًا ودون أي مقابل، من أجل تشجيع أبنائنا لممارسة الرياضة.

وجاء هذا اللقاء بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج الذي نفذته الوزارة تحت عنوان «اتطوع معانا»، ضمن مبادرة «بينا»، واستهدف الأبناء والبنات بدور الرعاية الاجتماعية في المرحلة العمرية من 11 عاما فيما فوق، وأسفر عن تدريب 103 أولاد وبنات من أبناء دور الرعاية على المهارات الأساسية للتطوع وفهم حقوق وواجبات المتطوع وصفات المتطوع الفعال.

ويعد اللقاء بين الفريق الذهبي لمبادرة «بينا» والأبطال من ذوي الهمم أبطال الأولمبياد البارالمبية، تجربة فريدة للدمج المجتمعي للأبناء، والتعرف على نماذج مجتمعية ناجحة تحدت الصعاب، وتقديم الدعم النفسي للأبطال من أبنائنا قبل سفرهم للمشاركة في بطولة العالم بطوكيو يوليو 2021.