«التنسيقية»: «كلنا بنساعد» تهدف لوصول مبادرات «التضامن» إلى مستحقيها

قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تعمل في الفترة المقبلة على تفعيل مبادرة «كلنا بنساعد» بالتعاون مع وزارة التضامن، موضحا أن هدف المبادرة الرئيسي هو التأكد من وصول كل برامج ومساعدات ومبادرات وزارة التضامن إلى الفئات المستحقة لها بالفعل.

وقال «فتحي»، خلال استضافته، السبت، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، إن التنسيقية أثبتت على مدار الثلاث سنوات الماضية أن هناك شبابا مصريين قادرون على قيادة المناصب السياسية المختلفة، وتحدى ومواجهة كل الصعاب التي تواجههم، موضحا في الوقت ذاته أن النجاح الحقيقي يكمن في الاستمرارية، بعدما نجحوا بالفعل على مستوى البداية، حين حدث تمكين الشباب على مستوى كل المناصب السياسية والقيادية سواء بمجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو حتى على مستوى قيادات المحافظات المختلفة.

وأشار وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن التنسيقية تعلم جيدا أن المواطن ينتظر منهم الكثير، موضحا أن قوة التنسيقية تكمن في الأفكار والأيدلوجيات المختلفة لأعضاء التنسيقية، مصرحا بأن ما يميز التنسيقية أن هناك اتفاقا بين كل أعضائها بأن كل الآراء مهما كانت مختلفة فهي في النهاية تستهدف الصالح العام ومصلحة المواطن، موضحا أن اختلاف أعضاء التنسيقية على مستوى الأفكار والأيدلوجيات، لا يعني أن هناك انقساما، موضحا أنه مع هذا الاختلاف في الأفكار هناك احترام لكل هذه الآراء.

وأردف أن «التنسيقية» لديها لجنة للتدريب والتطوير، هدفها الأهم هو العمل على تطوير وتدريب عضو التنسيقية، وتأهيله لأن يصبح صالحا لتقديم رؤية تخدم المواطن المصري.

وصرح بأن التنسيقية تستمع لأفكار وأيدلوجيات كل أعضائها، وكذلك أهدافه وما يريد أن يحققه للمواطن وللتنسيقية، لافتا إلى أنه من خلال تلك الأفكار تبدأ عمليات اختيار الأفضل من بينها.