هنا الزاهد عن الحالة الصحية لوالدتها: «الـ5 أيام الجايين مهمين أوي»

قالت الفنانة هنا الزاهد، إن الأيام الـ5 المقبلة بالنسبة للحالة الصحية لوالدتها التي أجرت عملية جراحية خلال الساعات الماضية، في منتهى الأهمية، مطالبة جمهورها ومتابعيها بالدعاء لأمها شيرين المنزلاوي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت هنا الزاهد، عبر حسابها بموقع «فيس بوك» قائلة: «أجمل وأطيب وأحن وأجدع وأرجل أم في الدنيا، سلامتك يا حبيبتي ألف سلامة».

هنا الزاهد تشكر كل من سأل على والدتها في أزمتها الصحية

وتابعت الفنانة: «الـ5 أيام الجايين مهمين أوي ندعي فيهم عشان هيحدد حاجات كتير، أرجو الدعاء، وشكرًا لكل الناس اللي سألت على والدتي ماتشفوش حاجة وحشة أبدًا في أي حد غالي عليكوا».

ووجهت هنا رسالة لوالدتها عبر حسابها بموقع «فيس بوك»، قائلة: «أنتِ ملاكي، تذكريني بالخير في هذا العالم وتلهميني لأكون أعظم نسخة منك، أطيب قلب، الروح النقية، شكرًا لك على كل شيء».

وتابعت: «حان الوقت لأخبرك أنك أفضل أم يمكن لأي شخص أن يتمناها، الشفاء العاجل يا حبيبتي».

والدة هنا الزاهد تعاني من المرض الخبيث وأجرت جراحة السبت

وتعاني والدة الفنانة هنا الزاهد، من ورم خبيث استدعى إجراء جراحة عاجلة أمس، وطالبت الفنانة من جمهورها ومتابعيها ضرورة تكثيف الدعاء لوالدتها للخروج من أزمتها الصحية والعودة لمنزلها.

وحرصت الفنانة هنا الزاهد، على نشر صورا تجمعها بوالدتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بمراحل عمرية مختلفة في طفولتها، وحفل زفاف هنا وأحمد فهمي، كذلك نشر الدعاء وآيات قرأنية عبر خاصية «ستوري» على «انستجرام»، لتجاوز أمها محنتها المرضية سريعًا.