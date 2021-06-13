متدربو البرنامج الرئاسي يتفقدون كليات جامعة ​كفر الشيخ ويشيدون بها

استقبل الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد، نائب المحافظ عمرو البشبيشي، ووفد الأكاديمية الوطنية للتدريب «الدفعة الثالثة من متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين»، وضم الدكتور طارق مصطفى مرسي، وائل حنفي حسين، مدير إدارة التدريب الإداري بمحافظة كفرالشيخ المشرف الفني على تدريب وفد الأكاديمية الوطنية بالمحافظة، كريم السماحي، بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، للاطلاع على إمكانات الجامعة التعليمية والبحثية والمرافق الداعمة.

ورحب رئيس جامعة كفرالشيخ بالحضور في رحاب الجامعة، مستعرضا مراحل إنشاء وتطور الجامعة والطفرة الهائلة غير المسبوقة، التي شهدتها الجامعة حتى أصبح عدد كلياتها 19 كلية و3 معاهد، وتتبوأ مكانة متميزة في مجال البحث العلمي، وتحتل الجامعة المركز الأول ضمن تصنيف الجامعات الخضراء صديقة البيئة.

وأضاف أن جامعة كفرالشيخ تشهد تنمية في جميع المحاور، وتهتم بالأبعاد الدولية من حيث البحث العلمي والبنية التحتية، وتهتم بالبعد التنموي لتخريج جيل قادر على مواجهة سوق العمل، وتخريج طلاب متخصصين في المجالات التكنولوجية العلمية الحديثة، تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة توظيف التكنولوجيا في خدمة المجتمع، والاهتمام بالذكاء الاصطناعي الذي أصبح أيقونة العصر الحالي لمواجهة التحديات والتغيرات المصاحبة للثورة الصناعية الرابعة، وينطلق العالم من خلاله.

وأوضح «دسوقي» أن الجامعة تسعى إلى توفير جميع المتطلبات والوسائل اللازمة، لبناء قدرات الطلاب وتشجيعهم على التمكين الرقمي، والتوجه نحو العالمية والمنافسة، من خلال توفير بيئة تعليمية مبتكرة ومرنة تسهم في تعزيز إبداع الطالب وزيادة مشاركته وتحفيزه وإعداده لوظائف المستقبل وخدمة المجتمع.

وزار وفد الأكاديمية الوطنية للتدريب «متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين»، كلية الثروة السمكية والذكاء الاصطناعي والزراعة، وشرح الدكتور إبراهيم الهواري عميد كلية الثروة السمكية، نظام الدراسة داخلها، ومصنع الأعلاف والمعمل المتنقل لتنقية المياه، وأحواض الاستزراع السمكي، كما قدم الدكتور يحيى زكريا عيد القائم بعمل عميد كلية الزراعة، والدكتور أيمن عبد الدايم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، شرحا وافيا للوفد الزائر عن الكلية، واطلع الوفد الزائر على معامل الكلية البحثية وإمكاناتها.

وتعرف وفد الأكاديمية الوطنية للتدريب «متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين»، على إمكانات كلية الذكاء الاصطناعي ومعاملها، وتُعد أول كلية تستقبل أجهزة «robot» تساعد الطلاب على تصميم البرامج المختلفة وتطبيقها.

وأشاد نائب محافظ كفرالشيخ عمرو البشبيشي، ووفد الأكاديمية الوطنية للتدريب «متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين»، بالإمكانات الهائلة لجامعة كفر الشيخ، وبما شاهدوه على أرض الواقع من معامل علمية متميزة، تسهم في تخريج كوادر متميزة قادرة على العطاء في سوق العمل.

كما أشاد الوفد الزائر بنموذج جامعة كفر الشيخ وما حققته منذ تأسيسها، وإمكانات الجامعة من حيث الاهتمام بالقيم الجمالية داخل الحرم الجامعي، والبنية التحتية المتميزة للتعليم والبحث العلمي والتقدم التقني والمعامل المعتمدة، بالإضافة إلى تميز الجامعة وترتيبها في التصنيفات الدولية.