إصابة شقيقين بجروح ونزيف في المخ إثر مشاجرة مع أبناء عمومتهما بالدقهلية

يقولون دائما في الاتحاد قوة، ولكن في هذه الواقعة الأليمة أصبح «الاتحاد» مجرد اسما لقرية بمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، حيث وقعت مشاجرة بين 4 من أبناء العم بسبب «خلافات الجيرة» بينهم في الأراضي الزراعية دون أدنى مراعاة لصلة القرابة التي من المفترض أن تحثهم على الاتحاد بدلا من الخلاف والمشاجرة، وأسفرت مشاجرتهم عن إصابة شقيقين منهم بجروح وكدمات في الرأس واشتباه نزيف داخلي بالمخ، وتم تحويل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالتهما، وتمكنت مباحث ميت سلسيل من إلقاء القبض علي المتهمين، واعترفا بارتكاب الواقعة، وبإرشاد أحد المتهمين تم ضبط الأداة المستخدمة في التعدى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.

بلاغ بوصول مصابين إلى مستشفى ميت سلسيل

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة ميت سلسيل من مستشفى ميت سلسيل المركزي بوصول كلا من: «عادل محمد حامد الشربيني»، 44 سنة، فلاح، مصابا بجروح قطعية بفروة الرأس وجرح قطعي باليد اليسرى، وشقيقه «سامح محمد حامد الشربيني»، 42 سنة، فلاح، مصاب بكدمة بالجبهة واشتباه نزيف داخلي بالمخ، ويقيمان في قرية «الاتحاد» دائرة المركز، ادعاء تعدٍ وتم تحويلهما إلى مستشفى المنصورة الدولي.

المصابون: أولاد عمنا ضربونا بحديدة

وانتقل ضباط مركز ميت سلسيل، إلى المستشفى، وبالفحص وبسؤال المصابين اتهما نجلی عمهما كلا من: «كريم ح. ح.»، 28 سنة، فلاح، وشقيقته «هبة ح. ح.»، 32 سنة، ربة منزل ويقيمان بذات القرية بالتعدي عليهما بالضرب بقطعة حديدية بحوزة الأول وإحداث ما بهما من إصابات، وذلك لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة بالأرض الزراعية.

القبض على المتهمين

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتها اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب وبإرشاد المتهم الأول تم ضبط الأداة المستخدمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021 لسنة 1448 جنح مركز ميت سلسيل، ويجرى العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.