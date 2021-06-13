نجوم الفن يتفاعلون مع هاشتاج «لو كنت» الأكثر تداولا على «تويتر»

نشر الفنان أكرم حسني، عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، صورة جديدة له مع تعليق عليها «لو كنت شكل هندسي كنت هاميل للانحراف»، بالتزامن مع نشر الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة معلقة عليها «لوكنت عين مغمضة كنت أبقى برضه شايفة» على الهاشتاج الأكثر تداولا بعنوان «لو كنت».

وقام عدد من نجوم الفن بمشاركة هاشتاج «لوكنت» أبرزهم، الفنانين أحمد فهمي، كريم فهمي، أحمد أمين، شيكو، هشام ماجد، آيتن عامر، مصطفى خاطر، محمد أنور، سلمى أبو ضيف، والمطرب أحمد فهمي، ومدير التصوير أحمد بشاري «شيكو» وميريهان حسين، والمنتج كريم أبو ذكري والموسيقار الشهير نادر حمدي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على «تويتر» ليصبح رقم 3 في مصر ورقم 1 في لبنان، بالإضافة لتصدر نفس الهاشتاج باللغة الإنجليزية للمركز الخامس.

وتفاعل عدد كبير من الجماهير مع الهاشتاج «لو كنت»، مما جعل البعض يتساءل هل هذه حملة إعلانية يشارك فيها عدد من الفنانين أم عمل فني يجمع بعضهم؟

يذكر أن الفنان أكرم حسني، يجهز فيلمه الجديد «العميل صفر» من بطولة الفنانة نيلي كريم وتأليف وائل عبد الله.

وكان الفنان أكرم حسني، قد شارك في بطولة مسلسل رجالة البيت الذي عُرض في رمضان 2020، وتدور أحداثه حول انتقال كلا من «تيمون وبومبا» للإقامة في منزل جدهما، وهناك يفاجآن بأن عليهما تحمل المسؤولية كاملة، وفي الوقت نفسه خوض العديد من التحديات والمواقف بالغة الصعوبة.