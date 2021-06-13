بمدرستين ومحطة صرف.. «حياة كريمة» تغير قرية الزرابي بأسيوط (فيديو)

أجرت كاميرا قناة TeN جولة داخل قرية «الزرابي» بمحافظة أسيوط، المدرجة ضمن مبادرة «حياة كريمة» والتقت بعض مواطني ومسؤولي القرية، للتعرف على مساهمة المبادرة في تحسين جودة الحياة بتلك القرية الصعيدية.

بدوره قال عبد العال محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز أبو تيج بأسيوط، إن قرية «الزرابي» كانت من أوائل القرى بهذا المركز، التي قامت المبادرة بتوصيل خطوط الغاز الطبيعي إلى منازلها، موضحا أن غالبية منازل القرية تستخدم الغاز الطبيعي حاليا منذ حوالي الماضي.

ولفت خلال حدثه مع «TeN»، إلى أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة الانتهاء من مشاريع مبادرة «حياة كريمة» على مستوى تلك القرية وكل قرى الريف المصري بشكل سريع للغاية، مؤكدا أن قرية الزرايب كانت محظوظة بما قدمته المبادرة لها حتى الآن من مشاريع تنموية وتطويرية، موضحا أن «حياة كريمة» قامت بإنشاء مدرستين ومحطة صرف صحي بالقرية.

ومن جانبه، وجه أحد مواطني القرية شكره إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتماه بقرى الصعيد وتوجيهه باهتمام مبادرة حياة كريمة بهذه القرى وتطويرها، مؤكدا أن تلك المبادرة خدمت الصعيد بأكمله.

وأشار مواطن آخر بالقرية نفسها، إلى أن المبادرة قامت بتوصيل خطوط الغاز الطبيعي إلى منازل القرية، إلى جانب إنشاء عدة طرق ومدارس ومحطة صرف صحي بقريته «الزرابي»، موضحا أن أهل هذه القرية كانوا مهمشين قبل تلك المبادرة التي ساهمت بشكل كبير في تحسين جودة الحياة بالقرية.

وأردف مواطن أخر بالقرية، أن حياة كريمة أولت اهتماما كبيرا بتطوير البنية التحتية الخاصة بقريتهم، بداية من إنشاء مدارس ومرورا بتزويد منازلها بخطوط الغاز الطبيعي، فضلا عن محطة الصرف الصحي التي تم الانتهاء من تنفيذها خلال الأيام الماضية.