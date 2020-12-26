«لاله» البطل الخارق: استعد لشد طائرة ركاب لدخول موسوعة جينيس

أكد «محمود لاله»، بطل المنوفية الخارق، أنه يأكل الزجاج والنار بدون تأثر بطنه من جراء الأكل، مؤكدا أن الأطباء أخبروه أن القولون الخاص به يشبه قولون «الحصان»، ولا يتأثر بتلك الأمور، موضحا أن تلك نعمة أنعم الله به عليه. .

وشهدت «الوطن» تجربة عملية للبطل الخارق أثناء أكل الزجاج، حيث قام «لاله» بكسر لمبة كبيرة، وقام بأكل زجاجها بدون التأثر، كما قام البطل ببلع هذا الزجاج بعد مضغه في واقعة غريبة لا يمكن أن يقوم بها شخص عادي.

ويعيش «البطل الخارق» في منزل مبني من الكوب اللبن ومتهالك وسقط جزء كبير منه بسبب الأمطار، مطالبا الدولة بمساعدته في بناء منزله لأن ظروفه لا تمسح ببنائه مطالبا رجل أعمال أو إحدى الشركات برعايته لتطوير مهاراته الخارقة.

على صعيد متصل، أكد محمود لاله، البطل الخارق، والذي وصف بكونه صاحب أقوى فك في العالم، أنه يعتمد على نظام غذائي قوي ليستمر في العطاء واستمرار القوة الداخلية له، موضحا أنه يأكل 3 كيلو جرامات لحوم يوميا، قائلا «جسمي يحتاج البروتين بكمية كبيرة، وإذا لم أجد اللحوم أقوم بتعويض ذلك بالفول أو البيض أو اللبن، لأني لو مأكلتش كويس ميبقاش عندي طاقة ومقدرش أعمل حاجة».

وأضاف، أنه يستعد للتسجيل في موسوعة جينس للأرقام القياسية كأقوي فك في العالم من خلال شد طائرة ركاب، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة، موضحا أنه قام باستعراض عدد من القوي الخارقة أمام وزير الشباب والرياضة وعدد من المسؤولين خلال الأيام الماضية، في عرض أقيم خصيصا لي على هامش بطولات تم تنظيمها بمدينة شرم الشيخ.

وتابع، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه يستطيع شد 170 طنا بأسنانه، موضحا أنه قام في العرض الأخير أمام وزير الشباب والرياضة بشد 4 أتوبيسات سياحية، موضحا أنه يملك العديد من المهارات الخارقة ومن بينها أكل وجبة كاملة من الزجاج، وكذلك أكل النار مشتعلة، وأيضا مرور السيارات من فوقه وهو نائم، موضحا أن آخر تمرين له كان يقوم «برفع حمارين على كتفه، وسحب أربعة سيارات ملاكي بظهره».