«العليا للفيروسات» تكشف المسموح لهم بالحصول على لقاح «أسترازينيكا»

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنافسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المستشفيات الجامعية تشهد حاليا انخفاضا في نسب الإشغالات بالأسرة المخصصة لعزل كورونا «كوفيد 19»، لافتا إلى أنه هناك استعداد على أعلى مستوى تحسبا لأي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لقاح فيروس كورونا المستجد يمنح لمن هم فوق سن الـ18 عاما، وذلك تنفيذا لتوصيات منظمة الصحة العالمية بشأن اللقاحات، مشيرا إلى أن جميع اللقاحات الموجودة حاليا ذات مأمونية وفعالية أكيدة حتى الآن في التعامل مع المرض.

وفيما يتعلق بلقاح أسترازينيكا، أوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات التنافسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن دولة إيطاليا أوقفت منح اللقاح لمن هم دون الـ60 عاما، وذلك عمل على توافر عدد من التطعيمات لديها، وأن القرار بمثابة توظيف لكل لقاح متوفر، لافتا إلى أن التطعيمات في مصر بشأن لقاح أسترازينيكا تتم على الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بدءا من 18 عاما وحتى 60 عاما.

حاتم: ضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

وناشد عضو العليا للفيروسات التنفسية، المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا، وكذلك الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه والتغذية الجيدة المحفزة للمناعة الجسم، فضلا عن البقاء في المنزل حال الشعور بأيٍ من أعراض المرض.