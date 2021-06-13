تفاصيل التحقيقات في واقعة وفاة «فتاة المنوفية».. نطقت الشهادة وماتت

كشفت مصدر أمني، تفاصيل التحقيقات في واقعة وفاة «داليا الخواجة» والمعروفة باسم طالبة المنوفية بعد سقوط لوح خشبي علي رأسها أثناء سيرها برفقة صديقاتها أثناء عودتها من أخد الدروس، في شارع باريس بمدينة شبين الكوم، مؤكدا أن النيابة استدعت مالك العقار والمقاول لجلسة تحقيق، بعد اتهام أسرة الطالبة لهما بقتلها.

تفاصيل التحقيق في واقعة طالبة المنوفية في شبين الكوم

وأضاف المصدر الأمني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النيابة أخلت سبيل اثنين من العاملين بالمبني، موضحا أن العاملين كانا يعملان في الطابق الأول في «النقاشة»، واللوح الخشبي سقط من واجهة الطابق السادس، مؤكدا أن اللوح الخشبي سقط علي رقبة الفتاة مباشرة ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وأوضح المصدر، أن النيابة لازالت تباشر التحقيق في الواقعة ولم يصدر قرار بحبس مالك العقار أو المقاول حتي الآن، ولكن تم استدعاؤهما للتحقيق معهما في الاتهام الموجه إليهما.

شاهد عيان: داليا نطقت الشهادة وماتت

وقال محمد صلاح، يعمل في المكتبة المجاورة لمكان الحادث، «الواقعة كان فيها 3 بنات متجهين لدرس خصوصي، وكانت من بينهم «فتاة المنوفية» والعمارة كانت في طريقهم ومتواجد بها سقالة لزوم أعمال البناء، وفجأة سقط عرق خشبي على رأس الطالبة مباشرة من الدور السادس، مؤكدًا أنه حاول إنقاذها أو إسعافها، ولكنه وجدها تنطق الشهادتين، وذلك أثناء محاولتي لإعطائها مياه، ولكن كانت تقول أشهد أن محمد رسول الله، وتوفيت في المكان وهي ساجدة».

وأضاف صلاح لـ«الوطن»، أنه حاول إيقاف نزيفها الغزير من رأسها، ولكن عندما وضع يديه عليها وجدها تدخل داخل رأسها، وزميلاتها حاولن الاتصال على الإسعاف، ولكن جاءت سيارة ملاكي ووضعناها بداخلها للتوجه مسرعين إلى المستشفى ولكن كانت لفظت أنفاسها الأخيرة.