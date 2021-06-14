إحلال وتطوير شبكة الكهرباء لرفع مستوى الخدمة لـ 430 ألف مشترك بالأقصر

نفذت محافظة الأقصر التابعة لنطاق عمل شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والتى يبلغ عدد المشتركين بها 430 ألف مشترك، أعمال توسع وإحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء خلال 7 سنوات لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

تحسين مستوي الخدمة المقدمة للعملاء لضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة

وأكد المهندس سامي أبو وردة، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، قيام الشركة بتنفيذ التغذية الكهربية للمشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير، بالنطاق الجغرافي للشركة والمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية والمشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والمدارس والري، والتي ستساهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن، لافتا إلى أن ماتم تنفيذه بقطاع الأقصر، كان له مردودا على المواطن بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.

الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وربطه مع مركز الإصدار لتحقيق الشفافيه

واستعرض «أبو وردة»، الأعمال التي قامت بها الشركة بمجال خدمة العملاء كالآتي:

- إنشاء وتشغيل مركز الإصدار الآلي لإصدار طباعة فواتير الاستهلاك وفقاً لأحدث الأنظمة العالمية وبدأ بالفعل اعتباراً من أول يوليو 2020.

- الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وربطه مع مركز الإصدار لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كل حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة.

- الانتهاء من تطوير جميع مراكز خدمة عملاء بقطاع كهرباء الأقصر.

- تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الاجهزة وربطها مع مركز الاصدار والمنصة الإلكترونية.

- سعى الشركة لتحقيق رضا العميل من خلال فتح منصات الكترونية متعددة لبحث شكاوى المواطنين واستفساراتهم والرد عليها.

- توفير منافذ سداد إلكترونية متنوعة لتسهيل السداد للمواطنين.

تكثيف جهود التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى

وأكد «أبو وردة»، على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية بجميع المناطق الواقعة بنطاق عمل الشركة لاستقرار التغذية الكهربائية، وإصلاح كل الأعطال الطارئة مع رفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركة وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.