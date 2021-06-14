فعل فاضح بقطار وقتل فتاة بحقنة هواء ونتائج الإعدادية.. أهم 9 أخبار

شهدت محافظات مصر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، أحداثا ساخنة جرى متابعاتها أمس، بدأت بالفعل الفاضح الذي سجله مقطع فيديو في قطار أسوان، والحكم على 4 بإحالة أوراقهم لفضيلة المفتي بعد أن قتلوا فتاة عن طريق «حقنة هواء»، في محافظة القليوبية، والتي شهدت أيضا اعترفات المتهمة بقتل نجل شقيق زوجها وادعت أنها مسحورة، بعد أن ضغطت على رأسه في حوض مياه مخصص للماشية حتى مات، ومتابعة لمصرع فتاة المنوفية والتي توفيت بسقوط عرق خشب على رأسها أثناء توجهها لدرس خصوصي، بالإضافة إلى متابعة إعلان نتيجة الشهادة الاعداية والتي يترقبها عدد كبير من الأسر.

فعل فاضح في قطار أسوان

شهد القطار رقم 1008 «الجيزة – أسوان»، فعلًا فاضحًا، بعدما استدرج شاب ثلاثيني يرتدي ملابس صعيدية طفلا صغيرا من الباعة الجائلين داخل القطارات المميزة، وجعله يجلس بجواره على مقاعد القطار وارتكب معه فعلًا فاضحًا، ظنا منه أن الركاب نائمين، وصوره أحد الركاب ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.. التفاصيل من هنـــا

قاتلة نجل شقيق زوجها: «سحر أمه دمرني»

اعترافت المتهمة بقتل نجل شقيق زوجها بشبين القناطر، وبررت جريمتها بالانتقام من أم الطفل، وادعت أنها عملت لها سحر مما حول حياتها لجحيم ودفعتها لارتكاب جريمتها، مؤكدة أنها استدرجت الطفل إلى مسكنها أثناء لهوه بالشارع ، ووضعت رأسه داخل حوض مياه، فأودت بحياته، ووضعت جثته داخل الجوال وتركته أسفل بئر السلم مسكنها حتى حضر زوجها، عم الطفل، وطلبت منه إلقائه علي أنه كمية من القمامة والمخلفات. .. التفاصيل من هنـــا

«فتاة المنوفية».. نطقت الشهادة وتوفيت ساجدة

روي أهالي شارع باريس بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اللحظات الأخيرة قبل مصرع فتاة المنوفية «شهيدة الثانوية العامة» الطالبة داليا الخواجة، إثر سقوط لوح خشبي على رأسها، من إحدى العمارات، وذلك أثناء ذهابها لدرس خصوصي مع اثنتين من زميلاتها، وتوفيت وهي ساجدة ونطقها بالشهادتين قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة. .. التفاصيل من هنـــا

موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021

نشرت الوطن علي مدار اليوم، متابعات لمواعيد الإعلان عن نتائج الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021 في عدد من املحافظات منها الاسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ وبني سويف...

التفاصيل موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة الإسكندرية2021 من هنـــا

التفاصيل موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة الدقهلية 2021 من هنـــا

التفاصيل موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة كفر الشيخ 2021 من هنـــا

قتلوا فتاة بـ«حقنة هواء».. إحالة أوراق 4 متهمين للمفتي

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة التاسعة، بإحالة أوراق 4 متهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي في إعدامهم، كما قضت على المتهمة الخامسة «آية.م.م.ع»، بالحبس لمدة سنتين، وذلك بعد أن قتلوا المجني عليها «شاهندة.م.ع.إ»، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بإعطائها محقن طبي «حقنة هواء»، ووضع يده على عنقها وقام بخنقها حتى لفظت أنفاسها قاصدا من ذلك قتلها.. التفاصيل من هنـــا

مقتل «شيخ قبيلة» بسبب «مرآة سيارة» فى الإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية، القبض على عاطلين متهمين بقتل مسن بطلق ناري قرب منطقة جميعة العاشر من رمضان، وتبين أن مشادة وقعت بين جمعة إبراهيم حسين نافل، شيخ قبيلة عرب العيايدة، 63 سنة، تاجر ومقيم بدائرة قسم أول الاسماعيلية، واثنين آخرين بسبب كسر مرآة سيارة المجني عليه خلال مروره بإحدى الطرق... التفاصيل من هنـــا

ضبط بلطجية حاولوا اقتحام نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، عدد من البلطجية، حاولوا اقتحام مقر نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية بالقوة، في محاولة لسرقة التيار الكهربائي عبر توصيل كابل كهربائي. .. التفاصيل من هنـــا

3 أشخاص ألقوا طفلا في ترعة المحمودية: «عايزين مشاهدات وفلوس»

بعد ساعات قليلة من تداول فيديو يظهر اعتداءً على طفل وإلقائه بترعة المحمودية بمدينة دمنهور، تمكن ضباط المباحث من ضبط مرتكبي الواقعة، بعدما كثفوا تحرياتهم وتوصلوا للطفل الضحية، حيث تبين أن المتهمين 3 أشخاص يقيمون بمركز دمنهور، اثنان منهم قاما بإلقاء الطفل بالترعة، فيما صور الثالث الواقعة بهاتفه المحمول. .. التفاصيل من هنـــا

5 أطفال يأكلون «الزجاج والطوب» بالأقصر

داخل إحدى قرى مدينة أرمنت جنوب الأقصر، كان هذا عهد أطفال أحد البيوت، اكتشف الأب حب أطفاله الخمسة لتناول الزجاج، اندهش ونهرهم كثيرًا، قبل أن يتوقفوا بعدها عن فعل ذلك مرة أخرى. .. التفاصيل من هنـــا