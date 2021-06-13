موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة كفر الشيخ 2021

يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب على حد سواء عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني محافظة كفرالشيخ 2021، وذلك عبر محرك البحث جوجل، عقب انتهاء الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية يوم الخميس الماضي، حيث يترقب الطلاب نتيجة امتحاناتهم عقب أداء الامتحانات في جو استثنائي هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا، وانطلقت عملية تصحيح أوراق إجابات الطلاب منذ انتهاء أول يوم امتحانات في الإدارات التعليمية وسط تواجد مديري الإدارات.

وتقدم« الوطن»، موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة كفرالشيخ 2021، في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين والقراء على مدار الساعة.

موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة كفرالشيخ 2021

ووفق مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، فإنه من المقرر إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني محافظة كفرالشيخ 2021، نهاية الأسبوع الحالي أو الأسبوع المقبل، وذلك فور الانتهاء من تصحيح كافة أوراق إجابات الطلاب حيث يجرى تصحيح الأوراق بالإدارات التعليمية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة كفرالشيخ 2021.. فوه

وينتظر أبناء مركز ومدينة فوه نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة كفرالشيخ 2021 بفوه، وذلك عقب بدء الإدارة التعليمية بفوه في تصحيح الأوراق، ومن المقرر أن تعلن النتيجة فور انتهاء التصحيح واعتمادها من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة كفرالشيخ 2021.. دسوق

كما ينتظر أبناء مركز ومدينة دسوق، نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني محافظة كفرالشيخ 2021 بدسوق، حيث يبحثون عبر محركات البحث ومواقع السوشيال ميديا، ومن المقرر إعلان أوائل الشهادة الإعدادية اولا ثم الإعلان عن النتيجة.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة كفرالشيخ 2021

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني محافظة كفرالشيخ 2021، بطريقتين وهي أن يسجل الطالب الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم عبر الإنترنت من هنــــــــــــــــــــا، واختيار الإدارة التعليمية والمدرسة واسم الطالب، يمكنك الاستعلام عن النتيجة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة كفرالشيخ 2021.. موقع المديرية

كما يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني محافظة كفرالشيخ 2021، عبر موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ من هنــــــــــــا، حيث ستتيح المديرية النتيجة بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها .

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة كفرالشيخ 2021.. الامتحانات

وكان قد أدى نحو 57 ألف و676 طالباً وطالب في 353 لجنة موزعة على 13 إدارة تعليمية، امتحانات الشهادة الإعدادية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث ينتظر ىلاف الطلاب نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني محافظة كفرالشيخ 2021، ولم تتلق غرف العمليات الفرعية أو غرفة عمليات المحافظة اي شكاوى من الطلاب خلال أداء الامتحانات .