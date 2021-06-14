زكي فطين عبدالوهاب عن مرضه: «السرطان بقى واحد صاحبي»

كشف الفنان زكي فطين عبدالوهاب، تفاصيل تعرضه للإصابة بالسرطان للمرة الثانية، فذكر أن فترة علاجه هذه المرة ستكون طويلة بعض الشيء، لأنه يعاني من دوخة وصداع وعدم اتزان، كما أنه تعرض في فترة سابقة لسرطان في الرئة، لكن هذه المرة مختلفة كون السرطان أصاب هذه المرة المخ، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، على شاشة «القاهرة والناس»، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض.

وأضاف «عبدالوهاب»، أنه من المقرر أن يُجري تخطيط وأشعه لتحديد أماكن الورم في المخ، كما ستكون هناك 15 جلسة وأشعة رنين على المخ بالصبغة لمعرفة درجة استجابة المخ، معربًا عن سعادته بكل ما يوجه له من المساندة والمساعدة المعنوية، مشيدا بدعم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، خاصة أنه سانده بشكل كبير ماديًا، حيث إن تكاليف العلاج المادية كبيرة جدًا.

وقال الفنان زكي فطين عبدالوهاب، ساخرًا: «السرطان بقى واحد صاحبي مرة في الرئة والمخ.. واخد الموضوع ببساطة»، موضحًا أن الورم موجود في المخ بأكثر من منطقة، لذلك لا يمكن التدخل الجراحي لاستئصال الورم في هذه الحالة، مشيرًا إلى أنه اكتشف المرض منذ أكثر من 20 يوم بسبب عدم الاتزان ووجع في الرجل، إلا أن الدكتور طلب أشعة رنين على المخ، وصدم بعد ظهور إصابته بالسرطان.