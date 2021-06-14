بعد القبض على المتهم.. القصة الكاملة لواقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

أعلنت الأجهزة الأمنية، ضبط مرتكب الفعل الفاضح في أحد قطارات الصعيد، وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن»، القصة الكاملة في واقعة الفعل الفاضح بقطار الصعيد.

تفاصيل القبض على المتهم

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه تم كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بارتكاب أفعال منافية للآداب مع أحد الصبية داخل أحد قطارات الصعيد.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من تحديد وضبط مرتكب الواقعة «سمسار - مقيم دائرة مركز شرطة سوهاج»، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

شهد القطار رقم 1008 «الجيزة – أسوان» خلال الأيام الماضية، فعلًا فاضحًا، حيث استدرج شاب ثلاثيني يرتدي ملابس صعيدية طفلا صغيرا من الباعة الجائلين داخل القطارات المميزة في خط الصعيد، وجعله يجلس بجواره على مقاعد القطار واستغله وارتكب معه فعلًا فاضحًا، مستغلًا الساعات الأخيرة من الليل ظنا منه أن الركاب نائمين، وصوره أحد الركاب ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال دقائق معدودة انتشر الفيديو بصورة كبيرة.

تحديد هوية المتهم

وخلال الساعات الماضية، أكدت مصادر أمنية، أن رجال الأمن تمكنوا من تحديد هوية الشاب المتهم بارتكاب الفعل الفاضح داخل القطار ومن المتوقع ضبطه خلال ساعات ليتم تسليمه للنيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، خاصة في ظل أن الواقعة انتشرت بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية، وظهر في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، ويجلس بجانب أحد الأطفال، وتبين لاحقًا أنه طفل من الباعة الجائلين، ويمارس فعلًا فاضحًا مع الطفل الذي بدأ غير طبيعيٍ في مقطع الفيديو الذي يزيد على 60 ثانية.

وأضافت المصادر، أن المتهم شاب من إحدى محافظات الصعيد، واستقل القطار رقم 1008 من محافظة الجيزة، وأثناء سيره في الطريق استغل نوم أغلب الركاب في عربة القطار التي كان يجلس فيها، واستدرج الطفل الذي لا يزيد عمره على 10 سنوات، وكان يجلس بجانبه على المقعد، وارتكب معه فعلًا فاضحًا في مشهد تسبب في إحداث موجة غضب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بسرعة القبض على المتهم.

تفاصيل الفيديو

وتابعت المصادر، أن أجهزة الأمن رصدت الفيديو بعد نشر أحد الأشخاص عبر حسابه على «فيسبوك»، مدعيًا أنه اشتبه في تصرفات الشاب، فتظاهر بالنوم بعد أن فتح كاميرا الهاتف المحمول على وضع تشغيل الفيديو، وبعد دقائق شاهد الفيديو فوجد الشاب يرتكب بجريمة بحق الطفل فتشاجر مع المتهم الذي اضطر للنزول في محطة سوهاج خشية تسليمه للشرطة، لكن مصور الفيديو أسرع في نشره عبر «فيسبوك»، وطالب أصدقاؤه بسرعة مشاركته على نطاق واسع حتى يجري القبض على المتهم ليأخذ عقابه القانوني، وأن أجهزة الأمن تواصل مهام عملها تمهيدًا للقبض عليه وتقديمه إلى النيابة العامة.