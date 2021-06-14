«معهد ستوكهولم»: 9 دول تمتلك 13080 سلاحا نوويا أوائل 2021

قال معهد «ستوكهولم الدولي» لأبحاث قضايا السلام، مساء أمس الأحد، إنه على الرغم من خفض القوى العالمية لعدد الرؤوس النووية، إلا أن هذه الدول نشرت عام 2020 مزيدا من قطعات هذا السلاح ضمن القوات العملياتية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وذكر «ستوكهولم الدولي»، في تقرير، أن الدول الـ9 التي تمتلك الأسلحة النووية، وهي: روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، امتلكت في أوائل 2021 بشكل عام 13080 قطعة سلاح نووي، مقابل 13400 في أوائل 2020.

ارتفاع عدد قطع الأسلحة النووية المنتشرة ضمن المجموعات العملياتية إلى 3825 في 2021

وأشار المعهد، إلى أن عدد قطع الأسلحة النووية المنتشرة ضمن المجموعات العملياتية ارتفعت من 3720 عام 2020، إلى 3825 في 2021، موضحا أن حوالي 2000 رأس نووي، يأتي جميعها تقريبا من نصيب روسيا والولايات المتحدة، كانت في حالة التأهب القتالي المرتفع.

وأوضح معهد «ستوكهولم الدولي» لأبحاث قضايا السلام، أن روسيا والولايات المتحدة تمتلكان أكثر من 90% من الأسلحة النووية في العالم، وزاد كل منهما في العام الماضي قواتهما العملياتية بنحو 50 رأسا نوويا.

دخلت روسيا قائمة الدول الثلاث الأعلى تصديراً للأسلحة في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية وقبل فرنسا.

وكان المعهد، نشر تقريرا في مارس الماضي، يلقي الضوء على الأوضاع الراهنة في سوق الأسلحة العالمية.

وأظهر التقرير استقرار سوق الأسلحة بعد نموها السريع حيث ما زالت الولايات المتحدة أعوام 2014- 2020 أكبر دولة مصدرة للأسلحة في العالم وازدادت حصتها في سوق الأسلحة العالمية من 32% إلى 37% مقارنة بـ5 أعوام ماضية على حساب ارتفاع الطلب على الأسلحة في بلدان الشرق الأوسط.

واحتفظت روسيا بالمكانة الثانية في التصنيف 20% على الرغم من تقلص حصتها في سوق الأسلحة بنسبة 22%، مقارنة بأعوام 2011- 2015، فيمايعود سبب ذلك إلى انخفاض صادرات الأسلحة الروسية إلى الهند بنسبة 53%.